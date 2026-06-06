Một cuộn túi nilon khiến cả tầng chung cư Hà Nội mất ngủ lúc rạng sáng

Túi bóng cháy xém khi đặt trên bếp hồng ngoại đã tắt nhưng vẫn cắm điện

Khoảng 4h sáng ngày 5/6, nhiều cư dân tại tầng 21 chung cư Hemisco (Hà Đông, Hà Nội) bất ngờ ngửi thấy mùi khét nồng nặc lan khắp hành lang.

Qua kiểm tra ban đầu, mùi khét và khói được xác định phát ra từ một căn hộ đang khóa cửa do chủ nhà đi du lịch nhiều ngày. Lo ngại bên trong xảy ra cháy âm ỉ, cư dân nhanh chóng thông báo cho Ban quản lý tòa nhà để phối hợp xử lý.

Sau khi liên hệ được với chủ căn hộ và mở cửa kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một cuộn túi nilon đựng rác màu đen đặt trên mặt bếp hồng ngoại trong khu vực bếp. Cuộn túi đã bị biến dạng, cháy xém một phần và là nguồn phát sinh mùi khét lan ra bên ngoài.

Theo đại diện Ban quản lý, tại thời điểm kiểm tra, bếp không hoạt động nhưng vẫn được cắm điện liên tục. Rất may sự cố được phát hiện kịp thời nên chưa xuất hiện ngọn lửa lớn, không gây thiệt hại về người và tài sản.

Cuộn túi nilon để trên bếp hồng ngoại có thể gây sự cố nguy hiểm. Ảnh minh họa - Quỳnh Mai.

Dù không để lại hậu quả nghiêm trọng, vụ việc vẫn khiến nhiều cư dân một phen hoảng hốt, đồng thời gióng lên cảnh báo về nguy cơ cháy nổ từ các thiết bị điện sinh nhiệt khi không được ngắt nguồn hoàn toàn.

"Đến hôm nay, mùi khét vẫn chưa hết hẳn. Nhà tôi ở đối diện căn hộ xảy ra sự cố nên vẫn thường xuyên ngửi thấy mùi khét giống như nhựa hoặc dây điện bị cháy. Mùi này rất khó chịu, khiến tôi đau đầu và cảm thấy nôn nao", chị Mai cho hay.

Vì sao bếp đã tắt nhưng túi nilon vẫn bị cháy xém?

Trao đổi với phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống, ông Trần Trọng Thân, - Nguyêm giảng viên Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định cho biết, hiện tượng nêu trên tuy hiếm gặp nhưng hoàn toàn có thể xảy ra.

Theo chuyên gia, một số bếp hồng ngoại sau khi tắt vẫn còn lượng nhiệt dư rất lớn trên mặt kính và vùng phát nhiệt. Nếu vật liệu dễ cháy như túi nilon, giấy, khăn lau bếp hoặc hộp nhựa được đặt trực tiếp lên bề mặt đang nóng, quá trình nung nóng kéo dài có thể khiến vật liệu bị chảy, biến dạng, thậm chí cháy âm ỉ.

Ngoài ra, không loại trừ khả năng thiết bị gặp lỗi kỹ thuật liên quan đến bộ điều khiển, cảm biến nhiệt hoặc hệ thống điện bên trong khiến vùng phát nhiệt vẫn duy trì nhiệt độ bất thường dù người sử dụng đã tắt bếp.

"Đối với các thiết bị sinh nhiệt công suất lớn như bếp từ, bếp hồng ngoại, máy sấy hay bàn là, việc chỉ tắt bằng nút điều khiển là chưa đủ. Khi ra khỏi nhà trong thời gian dài, người dân nên ngắt hoàn toàn nguồn điện bằng aptomat hoặc rút phích cắm để loại trừ các rủi ro phát sinh do sự cố điện", chuyên gia khuyến cáo.

Bên cạnh giả thuyết liên quan đến lỗi kỹ thuật, ông Thân cho rằng không thể loại trừ khả năng bếp bị bật ngoài ý muốn. "Mèo, chuột hoặc một tác động vô tình nào đó lên bảng điều khiển cũng có thể khiến thiết bị hoạt động trở lại mà chủ nhà không nhận ra", ông nói.

Bài học từ một sự cố suýt thành hỏa hoạn

Theo Nhà giáo Nhân dân, Đại tá, PGS.TS Ngô Văn Xiêm – nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC, cháy nổ không chỉ gây thiệt hại lớn về tài sản mà còn có thể cướp đi sinh mạng con người trong thời gian rất ngắn.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy, PGS.TS Ngô Văn Xiêm cho rằng mỗi người dân cần chủ động trang bị kiến thức, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy.

Căn hộ nơi xảy ra sự cố hi hữu. Ảnh: Quỳnh Mai.

Các gia đình cần quản lý chặt chẽ các chất cháy bằng cách: Thường xuyên dọn dẹp, loại bỏ vật liệu dễ cháy không cần thiết như giấy, bìa carton, vải, nhựa, xốp… trong và xung quanh nhà. Sắp xếp đồ đạc gọn gàng, khoa học; không để vật dụng dễ cháy gần nguồn lửa, nguồn nhiệt. Đặc biệt, không để các chất cháy chiếm chỗ ở cầu thang bộ, lối thoát hiểm – những vị trí quan trọng cần luôn thông thoáng.

Mỗi người dân đều cần có ý thức, không được chủ quan, coi thường nguy cơ cháy. Mỗi người cần thường xuyên kiểm tra, giám sát điều kiện an toàn PCCC tại nơi sống, làm việc. Trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để xử lý ban đầu khi phát hiện sự cố. Bình tĩnh ứng phó, không hoảng loạn khi cháy xảy ra. Người dân cũng cần nắm rõ và thực hành các biện pháp thoát nạn an toàn: xác định lối thoát hiểm, báo cháy – gọi cứu nạn kịp thời, ưu tiên bảo vệ tính mạng con người, và sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ đúng cách.