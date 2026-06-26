Nhật Bản liên tiếp bị rung chuyển vì động đất Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Sáng nay (26/6), tại tỉnh Chiba và Ibaraki đã xảy ra liên tiếp hai trận động đất với độ lớn lần lượt là 5,8 và 4,1, làm rung chuyển nhiều địa phương ở vùng Kanto, trong đó bao gồm cả thủ đô Tokyo.

Trận động đất đầu tiên xảy ra với tâm chấn nằm ở phía Nam tỉnh Ibaraki và ở độ sâu 40 km, trong khi trận động đất thứ hai có tâm chấn nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Chiba ở độ sâu 50 km. Mặc dù không có cảnh báo sóng thần được đưa ra sau hai trận động đất này, nhưng hàng loạt tuyến tàu điện thông thường và tuyến tàu tốc hành nối liền thành phố Tsukuba của tỉnh Ibaraki với ga Akihabara ở Tokyo đã phải tạm ngừng hoạt động. Sân bay Quốc tế Narita cũng phải đóng cửa cả hai đường băng để kiểm tra an toàn.

Trận động đất mới nhất tại Chiba làm rung chuyển nhiều địa phương, trong đó có Tokyo. Ảnh: NHK

Trước đó, tại khu vực Đông Bắc Nhật Bản - nơi mới xảy ra trận động đất có độ lớn 7,2 vào sáng qua (25/6), cũng tiếp tục bị rung chuyển khi liên tiếp xảy ra hai trận động đất khác có độ lớn lần lượt là 4,6 và 4,7 vào lúc 1h11 rạng sáng nay và 20h58 tối qua (25/6).

Những diễn biến động đất liên tiếp xảy ra đang khiến các chuyên gia và người dân Nhật Bản đặc biệt chú ý và quan ngại, nhất là trong bối cảnh các chuyên gia đang cảnh báo về khả năng xảy ra động đất có độ lớn tương tự như trận động đất vừa xảy ra sáng 25/6.

“Tại các khu vực chịu rung chấn mạnh, cần đề phòng đá rơi, sạt lở đất và chú ý đến động đất kèm mưa lớn có thể xảy ra. Mọi người không nên đến gần những nơi được cảnh báo nguy hiểm. Trong vòng 1 tuần tới, đặc biệt là 2 ngày tiếp theo, vẫn có nguy cơ xảy ra động đất trên 6 độ” - cảnh báo nêu rõ.