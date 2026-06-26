Dừng thi công tượng 'Nữ thần khai phóng' sau phản ứng của dư luận

Chiều 26/6, trao đổi với phóng viên, đại diện Tập đoàn Tân Tạo cho biết doanh nghiệp đang tiếp thu các ý kiến từ dư luận và sẽ rà soát lại phương án thực hiện công trình. Động thái này được đưa ra sau khi công trình nhận nhiều phản ứng trên mạng xã hội, đồng thời chính quyền địa phương đã lập biên bản xử lý liên quan đến việc thi công.

Công trình "Nữ thần Khai phóng" bị dư luận phản ứng.

Theo ghi nhận tại hiện trường trong chiều cùng ngày, hoạt động thi công đã dừng lại, hệ thống giàn giáo bao quanh tượng đang được tháo dỡ để phục vụ việc kiểm tra, đánh giá và xử lý.

Trước đó, nhiều thông tin trên mạng xã hội cho rằng công trình thuộc Trường đại học Tân Tạo. Tuy nhiên, theo xác nhận từ phía nhà trường, đây không phải là công trình của Trường đại học Tân Tạo mà thuộc Khu đô thị E.City Tân Đức, do Tập đoàn Tân Tạo đầu tư xây dựng.

Chiều 26/6, chủ đầu tư là Tập đoàn Tân Tạo đã cho tạm dừng thi công, tháo dỡ giàn giáo để rà soát, xử lý công trình.

Theo thông tin do Tập đoàn Tân Tạo công bố trước đó, công trình mang tên "Tượng Nữ thần Khai phóng", được khánh thành ngày 1/6 cùng với Hệ thống tưới tiêu sinh thái tại E.City Tân Đức.

Chủ đầu tư cho biết tác phẩm được lấy cảm hứng từ hình tượng người phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài, tay trái nâng cuốn sách tượng trưng cho tri thức, tay phải cầm ngọn đuốc biểu trưng cho ánh sáng của sự khai mở, phần bệ tượng được thiết kế theo triết lý Thiên - Địa - Nhân.

Theo giới thiệu, công trình là một hạng mục cảnh quan gắn với định hướng phát triển đô thị sinh thái, văn hóa và giáo dục của khu đô thị.

Cận cảnh công nhân làm việc chiều 26/6.

Tuy nhiên, sau khi hình ảnh công trình được chia sẻ rộng rãi, nhiều ý kiến cho rằng tổng thể tạo hình có nhiều nét tương đồng với Tượng Nữ thần Tự do của Mỹ, từ đó làm dấy lên các tranh luận về tính biểu tượng, thẩm mỹ và sự phù hợp của công trình.

Trước những phản ứng từ dư luận, Tập đoàn Tân Tạo đã quyết định tạm dừng thi công để rà soát, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng xử lý các vấn đề liên quan. Đến nay, chủ đầu tư chưa công bố phương án cuối cùng đối với công trình sau quá trình xem xét.