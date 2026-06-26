Tehran bác bỏ cách giải thích của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio về thỏa thuận với Iran

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 23-6 tuyên bố rằng việc chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch trên khắp Trung Đông, bao gồm chiến dịch quân sự của Israel đối với lực lượng Hezbollah ở Lebanon, là “không thể”, mặc dù đây là điều khoản đầu tiên của bản ghi nhớ được Mỹ và Iran ký kết vào ngày 17-6.

“Không thể chấm dứt các hành động thù địch và xung đột trong khu vực chừng nào các lực lượng ủy nhiệm của Iran vẫn phóng tên lửa và máy bay không người lái từ Iraq và tham gia vào các hoạt động khủng bố như Hamas và Hezbollah đã làm”, ông Rubio nói.

Đáp lại, trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm 24-6, ông Baghaei nói rằng “sẽ không có ai bị đánh lừa” bởi những gì mà nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ được cho là đang cố gắng làm.

“Chúng ta không thể có một khu vực hòa bình chừng nào chủ nghĩa quân phiệt và sự can thiệp của Mỹ còn tồn tại, và lực lượng ủy nhiệm chiếm đóng của họ tiếp tục, mà hoàn toàn không bị trừng phạt, gây ra những cuộc xung đột không hồi kết khắp khu vực cũng như thực hiện tội ác diệt chủng, khủng bố và mọi hành động tàn bạo”, ông Baghaei nói, dường như ám chỉ Israel.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei

Trong một bài đăng khác, ông Baghaei khẳng định rằng “giới cầm quyền Mỹ chưa bao giờ thể hiện sự chân thành nào trong hành vi của họ đối với đất nước Iran”.

“Những tuyên bố mâu thuẫn của các quan chức Mỹ về bản ghi nhớ… sẽ không làm giảm bớt sự ngờ vực tích tụ của người dân Iran”, ông nói thêm, và cho biết Iran đã ký bản ghi nhớ bằng sự thiện chí, nhưng “sẽ tiến hành từng bước một cách thận trọng”.

Bản ghi nhớ đã mở ra thời hạn đàm phán 60 ngày nhằm đạt được giải pháp cuối cùng cho cuộc xung đột, bắt đầu bằng cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran cuối tháng 2. Việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Tehran, chương trình hạt nhân của Iran, giao thông qua Eo biển Hormuz và các vấn đề khác dự kiến ​​sẽ được hai bên thảo luận trong giai đoạn này.

Ông Mohammad Mokhber, một cố vấn cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran, trước đó cho biết Tehran sẽ kiên quyết yêu cầu thực hiện đầy đủ điều khoản trong bản ghi nhớ về việc chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch trong khu vực. Ông cảnh báo: “Khi một thỏa thuận chỉ tồn tại trên giấy, dòng chảy năng lượng ở Trung Đông cũng sẽ bị đình trệ”.