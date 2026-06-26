Ukraine ồ ạt phóng hơn 600 "sát thủ trên không" tấn công Nga chỉ trong 1 đêm

Một trong những mục tiêu chính là vùng Tula. Kênh Telegram Astra đưa tin các cuộc không kích đã đánh trúng nhà máy hóa chất Azot ở thành phố Novomoskovsk và nhà máy điện của thành phố, khiến cả hai địa điểm bốc cháy.

Hơn 600 "sát thủ trên không" của Ukraine ồ ạt tấn công Nga chỉ trong 1 đêm. Ảnh minh họa: Kyiv Post

Thống đốc vùng Tula Dmitry Milyayev cho biết hệ thống phòng không đã bắn hạ 157 máy bay không người lái trên bầu trời khu vực này trong đêm. Ông nói một cơ sở công nghiệp ở Novomoskovsk bị hư hại, trong khi một ngôi nhà ở huyện Shchyokinsky cũng bị trúng đòn tấn công, khiến một phụ nữ bị thương.

Ukraine cũng nhắm mục tiêu vào thủ đô Moscow. Thị trưởng Sergei Sobyanin cho biết ít nhất 47 máy bay không người lái đã bị bắn hạ trên bầu trời Moscow và vùng phụ cận trong đêm.

Giới chức địa phương cho biết lực lượng khẩn cấp đã được điều động tới các địa điểm mảnh vỡ máy bay không người lái rơi xuống, song không tiết lộ vị trí cụ thể.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các đơn vị phòng không đã đánh chặn và phá hủy 660 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm trên 12 khu vực của Nga, bán đảo Crimea do Nga kiểm soát cùng vùng biển Đen và biển Azov.

Trong những tuần gần đây, Ukraine đã gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga, trong đó các cơ sở dầu mỏ ngày càng trở thành mục tiêu, làm dấy lên tình trạng thiếu nhiên liệu tại nước này.