Miền Bắc và miền Trung sẽ hửng nắng từ chiều mùng 4 Tết

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau 3 ngày Tết có mưa nhiều, các tỉnh/thành Bắc và Trung Trung Bộ sẽ hửng nắng từ chiều mùng 4 Tết.

Dự báo miền Bắc và miền Trung sẽ hửng nắng ngày mùng 4 Tết.

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ từ 20-22/2 có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng nhẹ. Riêng ngày 22/2 khu vực vùng núi có mưa, mưa rào rải rác.

Khu vực từ Thanh Hóa - Huế từ 20-22/2 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Khu vực duyên hải nam Trung Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa, ngày trời nắng, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Dự báo thời tiết từ đêm 19/2 đến ngày 21/2:

Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá: có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng đêm 19/02 và sáng 20/02 vùng núi phía Bắc có mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trởi rét.

Khu vực từ Nghệ An đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Các khu vực khác: đêm không mưa; ngày nắng, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Nhận định thời tiết từ đêm 21/2 đến ngày 1/3:

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: có mưa vài nơi, riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ ngày 22-23/2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Khoảng ngày 24-25/2 có mưa và mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời lạnh.

Khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: có mưa vài nơi; từ khoảng ngày 24-26/02 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.