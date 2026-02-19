Ông Trump có kế hoạch kinh hoàng nhằm vào các nhà lãnh đạo Iran

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford đang tiến về Trung Đông. Ảnh: GI.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc khả năng tấn công giới lãnh đạo Iran nhằm thúc đẩy thay đổi chế độ, tờ Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Tư 18/2, dẫn lời các quan chức Mỹ và nước ngoài. Theo bài báo, ông Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Theo nguồn tin, ông Trump đã nhận được một số bản báo cáo về các phương án tấn công, trong đó có chiến dịch không kích kéo dài nhiều tuần nhằm “tiêu diệt hàng chục lãnh đạo chính trị và quân sự Iran”, với mục tiêu cuối cùng là lật đổ chính phủ. Các phương án khác được cho là tập trung vào các cơ sở hạt nhân và tên lửa.

CBS News dẫn các nguồn tin cho biết ông Trump đã được thông báo rằng quân đội Mỹ sẵn sàng tấn công Iran sớm nhất là vào thứ Bảy. Tuy nhiên, kênh này cho biết khung thời gian cho hành động quân sự có thể kéo dài vượt quá cuối tuần này.

WSJ cho biết các cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump đã thảo luận về Iran tại Phòng Tình huống của Nhà Trắng hôm thứ Tư. Tổng thống vẫn hy vọng sử dụng sức ép ngoại giao để buộc Tehran tháo dỡ chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, Iran đã bác bỏ các yêu cầu này, cho rằng chúng không thể chấp nhận.

Mặc dù cả hai bên đều mô tả các cuộc đàm phán do Oman làm trung gian tại Geneva hôm thứ Ba là một bước tiến tích cực, nhưng không đạt được đột phá nào. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tái khẳng định quyền “vốn có, không thể thương lượng và có tính ràng buộc pháp lý” của nước này trong việc làm giàu uranium vì mục đích dân sự và sử dụng năng lượng hạt nhân.

Mỹ đã triển khai hai nhóm tác chiến tàu sân bay cùng các máy bay ném bom bổ sung tới Trung Đông. WSJ mô tả đây là đợt tăng cường lực lượng lớn nhất kể từ cuộc xâm lược Iraq do Mỹ dẫn đầu năm 2003.

Trong cuộc phỏng vấn phát sóng trên Al Arabiya hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc Mỹ “đùa với lửa” và cảnh báo rằng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân của Iran có thể gây ra thảm họa hạt nhân. Ông Lavrov cho biết Nga ủng hộ quyền làm giàu uranium vì mục đích hòa bình của Iran, đồng thời cho rằng căng thẳng hiện nay bắt nguồn từ việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump.

Mỹ từng tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran trong cuộc chiến trên không kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran vào tháng 6/2025. Iran sau đó tuyên bố cuộc tấn công này sẽ không ngăn cản chương trình hạt nhân của nước này.