Miền Bắc mưa lớn đỉnh điểm

Đêm qua và sáng sớm nay (20/5), khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 19/5 đến 3 giờ ngày 20/5 có nơi trên 100mm như Nghĩa Đô (Lào Cai) 114mm, Thọ Sơn (Phú Thọ) 125.4mm, Lăng Can 1 (Tuyên Quang) 130.4mm, Thọ Dân (Thanh Hóa) 140.6mm.

Dự báo từ hôm nay đến ngày mai, khu vực Đông Bắc Bộ, Nam Lào Cai, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 250mm.

Trong đó, ngày và đêm nay, khu vực Đông Bắc Bộ, Nam Lào Cai, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 120mm, khu vực Đông Bắc mưa từ 40-80mm, có nơi trên 150mm. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày và đêm nay mưa từ 10-30mm, có nơi trên 80mm.

Ngày 21/5, khu vực Đông Bắc Bộ, Nam Lào Cai, Nam Phú Thọ và Thanh Hóa mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nguy cơ rất cao xuất hiện mưa cường độ lớn hơn 100mm trong 3 giờ, gây ngập lụt cục bộ và lũ quét, sạt lở đất.

Nhờ mưa dông, thời tiết miền Bắc hôm nay khá mát mẻ với nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ.

Miền Bắc hôm nay tiếp tục có mưa to.

Hà Nội xuất hiện mưa dông từ đêm qua, bao trùm toàn bộ thành phố với lượng mưa phổ biến từ 30-50mm, cá biệt một số điểm đo mưa trên 100mm như xã Vĩnh Thanh (thuộc huyện Đông Anh cũ).

Hôm nay Hà Nội tiếp tục nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 30-32 độ.

Hà Tĩnh đến Huế hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nam đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên ít mưa, nắng gián đoạn, riêng chiều và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ ngày ít mưa, nắng gián đoạn, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TPHCM ngày có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Dự báo lượng mưa trong chiều và đêm nay ở Hà Tĩnh đến Bình Thuận cũ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ 10-30mm, có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.