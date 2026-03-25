Miền Bắc sắp nắng nóng vượt 36 độ, cơ quan khí tượng nói gì?

Chiều 25/3, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia có thông tin chính thức về đợt nắng nóng đầu mùa. Theo đó, từ khoảng ngày 30/3-2/4, khu vực Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Tp. Huế có khả năng xuất hiện một đợt nắng nóng diện rộng, trong đó có nơi xảy ra nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ, cục bộ có nơi trên 38 độ.

Miền Bắc sắp nắng nóng trên 36 độ. Ảnh: Tuấn Anh

Đáng chú ý, trong khoảng ngày 30-31/3, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ, cục bộ có nơi vượt 36 độ. Với kịch bản dự báo trên thì đây là đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2026 ở các khu vực trên, đến sớm hơn so với thống kê trung bình nhiều năm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư; Nguy cơ cháy rừng tại các khu vực miền núi, nơi có nền nhiệt cao kết hợp độ ẩm không khí giảm thấ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, say nắng, sốc nhiệt đối với người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Thời điểm xuất hiện nắng nóng trung bình nhiều năm và Dự báo năm 2026

Đầu tháng 3/2026, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) phát đi cảnh báo cho thấy khả năng cao El Nino hình thành vào cuối năm 2026, trong bối cảnh nền nhiệt toàn cầu vẫn duy trì ở mức cao kỷ lục do biến đổi khí hậu. Do đó, năm 2026 nhiều khả năng tiếp tục nằm trong nhóm những năm nóng nhất kể từ khi có số liệu quan trắc.

Thông tin thêm về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết trị số chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương (NINO3.4) cho thấy trạng thái La Nina yếu đang suy giảm dần. Dự báo ENSO sẽ chuyển dần sang trạng thái trung tính trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5 và bắt đầu nghiêng về pha nóng từ tháng 6 đến tháng 8.

Đối với Việt Nam, trong điều kiện ENSO chuyển pha và nghiêng nóng cùng với tác động của biến đổi khí hậu, nắng nóng năm 2026 được dự báo có khả năng xuất hiện sớm, kéo dài hơn và gia tăng về cường độ so với trung bình nhiều năm, thậm chí gay gắt hơn so với năm 2025.