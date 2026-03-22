Miền Bắc giảm mưa, trời hửng nắng ở nhiều khu vực

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vùng hội tụ gió suy yếu mang lại tín hiệu tích cực cho thời tiết miền Bắc. Cụ thể, ngày 22/3, tình trạng nhiều mây âm u, có lúc có mưa nhỏ ở vùng đồng bằng ven biển Bắc Bộ còn xảy ra vào sáng mai; từ trưa chiều trời hửng nắng khiến không khí dễ chịu hơn. Còn vùng núi trung du Bắc Bộ vẫn có lúc có mưa rào và dông đến đêm, sau giảm dần.

Miền Bắc giảm mưa, trời dần hửng nắng.

Cụ thể, ngày 22/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ảnh hưởng đến tầm nhìn giao thông, đặc biệt tại các tuyến đường đèo núi. Riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi có dông. Người dân cần đề phòng hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm trong mưa dông.

Tại các khu vực khác trên cả nước, thời tiết phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Đáng chú ý, khu vực miền Đông Nam Bộ có nơi xuất hiện nắng nóng, nền nhiệt tăng cao vào buổi trưa và đầu giờ chiều, gây cảm giác oi bức.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh, tiềm ẩn rủi ro đối với sản xuất và sinh hoạt của người dân. Các địa phương, đặc biệt là khu vực miền núi, cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để có biện pháp ứng phó kịp thời.

Người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài khi có dông lốc, kiểm tra, gia cố nhà cửa, biển quảng cáo và các công trình ngoài trời; đồng thời chú ý đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông trong điều kiện sương mù và thời tiết xấu.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 22/3:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 21–23 độ, nhiệt độ cao nhất 25–27 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng và đêm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam cấp 2–3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 20–23 độ, có nơi dưới 19 độ, nhiệt độ cao nhất 25–28 độ, riêng khu Tây Bắc 29–32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 20–23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ, nhiệt độ cao nhất 24–27 độ. Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất 21–24 độ, nhiệt độ cao nhất 26–29 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ. Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng phía Nam trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 21–24 độ, nhiệt độ cao nhất 28–31 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 18–21 độ, nhiệt độ cao nhất 28–31 độ, có nơi trên 31 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23–26 độ, nhiệt độ cao nhất 31–34 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất 23–25 độ, nhiệt độ cao nhất 31–33 độ. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3.