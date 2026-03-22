Miền Bắc sắp nắng nóng dài ngày, có nơi trên 35 độ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vùng thấp nóng phía Tây bắt đầu mở rộng ảnh hưởng ra Bắc Bộ, Trung Bộ từ giữa tuần tới, đến cuối tuần gây nắng nóng cục bộ ở một số nơi. Ngày 23/3, Tại đồng bằng, sáng sớm có sương mù, mưa xuất hiện cục bộ, trưa chiều mây mỏng dần, trời có thể nắng. Nhiệt độ ban ngày phổ biến 24-27 độ, riêng Tây Bắc Bộ ít chịu ảnh hưởng hơn nên có nơi đạt 30-31 độ C.

Miền Bắc sắp chuyển nắng nóng dài ngày. Ảnh: Tuấn Anh

Từ khoảng 24/3, khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu, vùng áp thấp phía tây phát triển trở lại khiến miền Bắc đêm và sáng nhiều mây, ngày nắng, nhiệt độ tăng dần. Cuối tuần, Tây Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất ngày lên 35 độ C.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng, nhiệt độ phổ biến 26-29 độ, một số nơi ở Huế đạt khoảng 30 độ C. Duyên hải Nam Trung Bộ chủ yếu tạnh ráo, có nắng nhưng không quá gay gắt, nhiệt độ khoảng 28-31 độ C.

Từ giữa tuần, do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía tây phát triển, nhiệt độ tại miền Trung tăng rõ rệt, xuất hiện nắng nóng cục bộ, khả năng mở rộng thành nắng nóng diện rộng vào cuối tháng 3.

Từ ngày 22 đến 31-3, thời tiết ở Nam bộ phổ biến trạng thái ngày nắng, chiều tối và đêm có thể mưa rào cục bộ trong thời gian ngắn. Trong đó, miền Đông Nam bộ tiếp tục nắng nóng.

Tại TPHCM, theo các mô hình dự báo quốc tế như ECMWF (châu Âu), AccuWeather (Hoa Kỳ) và Ventusky (châu Âu), thời tiết từ nay đến cuối tháng 3 duy trì trạng thái nắng là chủ đạo; xác suất mưa nhìn chung thấp. Một số mô hình cho thấy nếu có mưa sẽ chủ yếu tập trung vào chiều tối và đêm với thời gian ngắn.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến tại TPHCM trong khoảng 33-35 độ C, một số ngày có thể đạt khoảng 35-36 độ C. Các mô hình quốc tế cũng nhận định chuỗi ngày nắng nóng tại TPHCM có thể kéo dài liên tục nhiều ngày, kèm theo cảm giác oi bức do độ ẩm cao.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, bước sang tháng 4, Nam bộ có khả năng bắt đầu giai đoạn nắng nóng gia tăng trên diện rộng. Phạm vi các điểm xảy ra nắng nóng có xu hướng mở rộng dần từ Đông Nam bộ sang các khu vực khác trong vùng.