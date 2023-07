Miền Bắc sắp hứng mưa to, kết thúc nắng nóng

Miền Bắc sắp có mưa dông xua tan nắng nóng kéo dài. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (26/7), ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C như: Bắc Mê (Hà Giang) 37.3 độ, Phù Yên (Sơn La) 37.0 độ, Láng (Hà Nội) 36.2 độ; Chí Linh (Hải Dương) 36.6 độ; Hưng Yên 36.6 độ, Con Cuông (Nghệ An) 37.5 độ C.

Dự báo, ngày 27/7, khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Riêng khu vực vùng núi của Bắc Bộ chiều tối 27/7, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 40mm.

Sang 28/7, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa nắng nóng giảm dần, cục bộ chỉ còn một số nơi với mức nhiệt khoảng 35 độ C; khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi vẫn có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Từ chiều tối ngày 28/7, mưa dông xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, do đó, từ ngày 29/7 nắng nóng kết thúc ở khu vực này; khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi nắng nóng dịu dần.

Từ chiều tối 27/7, khu vực Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 50mm; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 80mm (mưa dông tập trung vào chiều và đêm).

Mưa dông ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

