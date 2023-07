Làm rõ người đại diện, vốn điều lệ Công ty Sài Gòn Đại Ninh của đại gia Nguyễn Cao Trí

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Cục Cảnh sát điều ra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an đang điều tra vụ án theo quyết định khởi tố ngày 14-10-2022; quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án ngày 15-1-2023, liên quan đến ông Nguyễn Cao Trí, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh. Để phối hợp điều tra, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các tổ chức công chứng tại địa phương không thực hiện công chứng các hợp đồng giao dịch mua bán, chuyển nhượng, tặng cho… đối với tài sản là nhà đất của ông Nguyễn Cao Trí. Dự án Đại Ninh có tổng vốn đầu tư 25.243 tỉ đồng trên diện tích 3.595ha, trải dài ở nhiều xã của huyện Đức Trọng. Năm 2020, Thanh tra Chính phủ công bố Kết luận Thanh tra 929 cho thấy nhiều sai phạm tại dự án; yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động, thu hồi đất đối với dự án. Sau đó, siêu dự án này thoát cảnh thu hồi khi Thanh tra Chính phủ thông báo sửa đổi một số nội dung trong kết luận thanh tra, rút lại yêu cầu chấm dứt hoạt động, thu hồi đất đối với dự án. Liên quan dự án Đại Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã khởi tố ông Nguyễn Ngọc Ánh - Chánh Thanh tra tỉnh, để điều tra hành vi nhận hối lộ.