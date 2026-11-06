Miền Bắc sắp giảm nhiệt xuống dưới 13 độ, miền Trung mưa rất lớn đến 700mm

Miền Bắc sắp chuyển rét sâu

Chiều ngày 6/11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 29-32 độ.

Dự báo khoảng chiều tối và tối 8/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4; vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Miền Bắc sắp chuyển rét sâu dưới 13 độ. Ảnh: Tuấn Anh

Ở khu vực vùng núi Bắc Bộ từ đêm 8/11 trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm; các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 9/11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ.

Khu vực Hà Nội tối và đêm 8/11 có ảnh hưởng của không khí lạnh. Từ chiều tối ngày 8/11 đến sáng 09/11 có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 9/11 trời chuyển rét.

Trên biển, từ tối và đêm 8/11, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 4,0-6,0m; biển động mạnh. Từ ngày 09/11, vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 3,0-5,0m; biển động mạnh.

Từ chiều tối 8/11 đến sáng 9/11, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng đêm 8 đến đêm 11/11, khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Miền Trung có nơi mưa trên 700mm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk sắp có một đợt mưa lớn.

Cụ thể, từ khoảng đêm 8/11 đến đêm 11/11, ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Cụ thể như sau: Từ đêm 8/11 đến đêm 9/11, khu vực phía Nam tỉnh Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Từ ngày 9/11 đến đêm 11/11, khu vực Tp. Huế, Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 250-450mm, cục bộ có nơi trên 700mm; khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Cảnh báo mưa dông, mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực Bắc Bộ. Hiện nay (06/11), ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông cục bộ. Dự báo chiều tối và đêm 06/11, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).