Miền Bắc đón không khí lạnh kèm mưa, miền Trung vẫn mưa 700mm

Không khí lạnh kèm mưa bao phủ miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay (30/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ.

Dự báo chiều tối và đêm 30/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ. Sau đó, không khí lạnh liên tục được tăng cường, mở rộng vùng ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, khu vực phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 3. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông nên ở khu vực Đông Bắc Bộ có mưa nhiều nơi.

Miền Bắc đón không khí lạnh kèm mưa.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 18-21 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 17 độ.

Khu vực Hà Nội có mưa, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 19-21 độ.

Trên biển, từ chiều tối và đêm 30/10, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m; vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2,0-4,0m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên khu vực từ Nghệ An đến Tp. Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Thời tiết chuyển lạnh về đêm và sáng có thể tác động tới sức khỏe.

Từ Nghệ An đến bắc Quảng Trị mưa lớn đến 700mm

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay (30/10), khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15h ngày 30/10 cục bộ có nơi trên 70mm như: trạm Hồ Thượng Tuy (Hà Tĩnh) 319.6mm, trạm Hương Hóa (Quảng Trị) 97.6mm, trạm Phong Điền (Tp. Huế) 79.2mm,…

Từ chiều tối 30/10 đến hết ngày 1/11, khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 700mm. Từ đêm 31/10 đến hết ngày 01/11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Tp. Huế có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>150mm/3h).

Miền Trung vẫn tiếp diễn mưa lớn.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 30/10 tỉnh Thanh Hóa, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Chiều tối và đêm 30/10, ở khu vực phía Đông Quảng Ngãi đến Lâm Đồng, cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>70mm/3h).

Đêm 1/11 và ngày 02/11, khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm; khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50- 150mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Mưa lớn ở khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 4/11.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1, riêng Nghệ An đến Bắc Quảng Trị cấp 2.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.