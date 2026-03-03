Mỹ ra thông báo khẩn, kêu gọi công dân rời Trung Đông ngay lập tức

Hôm 2/3, quan chức cấp cao phụ trách các vấn đề lãnh sự của Bộ Ngoại giao Mỹ đăng tải bài viết trên mạng xã hội kêu gọi công dân rời khỏi Bahrain, Ai Cập, Iran, Iraq, Israel, Bờ Tây và Gaza, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Ả Rập Xê-út, Syria, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Yemen bằng "các chuyến bay thương mại hiện có".

“Những công dân Mỹ cần sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao để sắp xếp rời khỏi đất nước bằng các phương tiện thương mại, hãy gọi cho chúng tôi 24/7 theo số +1-202-501-4444 (từ nước ngoài) và +1-888-407-4747 (từ Mỹ và Canada). Đăng ký tại http://step.state.gov để nhận được những cập nhật an ninh mới nhất từ ​​đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Mỹ gần nhất”, Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề lãnh sự, giám sát toàn bộ hoạt động cấp hộ chiếu, phê duyệt và thu hồi thị thực (visa) Mora Namdar viết.

Nhiều chuyến bay quốc tế bị huỷ bỏ do xung đột leo thang. (Ảnh: Getty)

Thông điệp khẩn cấp được đưa ra trong bối cảnh Iran liên tục tấn công khắp Trung Đông với nhiều cuộc tấn công nhắm thẳng vào mục tiêu của Mỹ để đáp trả chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel. Nhiều quốc gia trong số đó cũng kêu gọi công dân Mỹ trú ẩn tại chỗ.

Đại sứ quán Mỹ tại Kuwait cũng được cho bị trúng bom trong cuộc tấn công hôm 1 - 2/3. Theo nguồn tin, không có báo cáo về thương vong. Quan chức Mỹ không xác nhận việc đại sứ quán bị trúng bom. Ngoài ra, toàn bộ nhân viên tại Đại sứ quán Mỹ ở Jordan đã được sơ tán tạm thời.

Trong bối cảnh cuộc tấn công vẫn tiếp diễn khắp Trung Đông, các quan chức cấp cao của Iran nói với truyền thông nhà nước rằng họ vẫn giữ vững lập trường và việc mất đi nhà Lãnh tụ Tối cao "không làm lung lay Iran, mà ngược lại còn khiến nước này mạnh mẽ hơn".

Khói lửa bốc lên sau vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo ở Tel Aviv, Israel. (Ảnh: Flash90)

Ở chiều ngược lại, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến ​​sẽ thông báo cho các nhà lập pháp hàng đầu của Mỹ về những diễn biến mới nhất liên quan đến Iran.

Theo quan chức Israel, nước này ước tính có hơn 1.500 thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) thiệt mạng kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran. Mỹ và Israel đã tấn công hơn 1.200 mục tiêu trong ba ngày đầu tiên của cuộc xung đột và con số này dự kiến ​​sẽ tăng nhanh hơn trong những ngày tới.

Sáng 2/3, Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran cho biết có ít nhất 555 người thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel kể từ sáng ngày 28/2.