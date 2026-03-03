“Cuồng nộ kinh hoàng” vượt tiến độ, ông Donald Trump không loại trừ đưa bộ binh đến Iran

Ông Donald Trump cho rằng chiến dịch mang tên "Epic Fury" (tạm dịch: Cuồng nộ kinh hoàng) đang "vượt tiến độ rất xa" sau khi tiêu diệt hàng chục quan chức cấp cao Iran.

Tổng thống Mỹ phát biểu sau khi phát động các cuộc tấn công hôm 28-2 nhằm làm suy yếu giới lãnh đạo quân sự và chính trị Iran: "Tôi không hề e ngại việc triển khai bộ binh - không giống như mọi tổng thống khác thường nói "sẽ không có bộ binh nào cả". Tôi không nói vậy. Tôi chỉ nói rằng có lẽ không cần đến bộ binh, hoặc nếu thực sự cần thiết thì sẽ triển khai".

Bộ trưởng Chiến tranh (Bộ Quốc phòng) Mỹ Pete Hegseth cho biết tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc ngày 2-3 rằng hiện chưa có binh sĩ Mỹ nào bên trong Iran, dù ông cũng không loại trừ khả năng này.

Ông Hegseth nói với các phóng viên: "Tổng thống Donald Trump bảo đảm đối phương hiểu rằng chúng tôi sẽ đi xa đến mức cần thiết để thúc đẩy lợi ích của Mỹ. Nhưng chúng tôi không hành động ngốc nghếch, không cần phải đổ 200.000 quân vào đó và ở lại trong 20 năm".

Tổng thống Mỹ Donald Trump theo dõi chiến dịch "Epic Fury" (Cuồng nộ kinh hoàng) tại Mar-a-Lago, Palm Beach, bang Florida, ngày 1-3. Ảnh: Nhà Trắng

Trước đó, ông Donald Trump nói với tờ Daily Mail rằng ông ước tính chiến dịch sẽ kéo dài "khoảng 4 tuần". Dù vậy, hôm 2-3, ông đã ám chỉ với The New York Post rằng thời gian có thể được rút ngắn.

"Chiến dịch sẽ diễn ra khá nhanh. Chúng tôi đang theo đúng tiến độ, thậm chí vượt xa kế hoạch về việc tiêu diệt lãnh đạo - 49 người thiệt mạng - và điều đó, mọi người biết đấy, chúng tôi từng tính toán sẽ mất ít nhất 4 tuần nhưng đã làm được trong một ngày" - tổng thống Mỹ giải thích.

Ông Donald Trump cũng cho biết ông không lo ngại về việc Iran sử dụng "khủng bố" để trả đũa Mỹ sau cuộc tấn công cuối tuần qua.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, ông đưa ra quyết định cuối cùng về việc tấn công, phối hợp cùng với Israel, "sau cuộc đàm phán cuối cùng" vào ngày 26-2 tại Geneva (Thụy Sĩ), một phần vì tình báo cho thấy Iran đang âm thầm nối lại các dự án hạt nhân ở một "địa điểm hoàn toàn khác".

Tổng thống Donald Trump tiết lộ với tờ The New York Post rằng quyết định của ông dựa trên hàng thập kỷ hành động của Iran.

"Đừng quên điều này đã diễn ra trong 47 năm. Trong 47 năm đó, họ đã chơi xấu" - ông Donald Trump nói, dẫn chứng vụ đánh bom doanh trại ở Beirut - Lebanon năm 1983 khiến 241 người Mỹ thiệt mạng và cuộc khủng hoảng con tin năm 1979-1981 sau vụ tấn công đại sứ quán Mỹ ở Tehran.

Quân đội Mỹ xác nhận tính đến ngày 2-3, có 6 quân nhân thiệt mạng kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công Iran.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (Centcom) cho biết đã tìm thấy thi thể 2 quân nhân tại một cơ sở bị trúng đòn trong "các cuộc tấn công ban đầu" của Iran. Trước đó, 4 quân nhân khác cũng được xác nhận tử thương do vết thương quá nặng.

Tổng thống Donald Trump thừa nhận "có khả năng" sẽ còn thêm nhiều quân nhân Mỹ hy sinh trước khi chiến dịch kết thúc, dù khẳng định sẽ nỗ lực tối đa để hạn chế thương vong.

Ông Donald Trump cũng tuyên bố quân đội Mỹ đã “đánh tan” các mục tiêu ở Iran nhưng “làn sóng lớn” vẫn chưa đến.