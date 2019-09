Miền Bắc nhiệt độ giảm sâu, có nơi rét đậm

Chủ Nhật, ngày 22/09/2019 21:13 PM (GMT+7)

Không khí lạnh tăng cường khiến cho các tỉnh vùng núi phía Bắc có nơi rét đậm về đêm và sáng sớm, có nơi giảm xuống thấp nhất 10-12 độ C.

Người dân Sa Pa được tận hưởng cái lạnh về đêm và sáng sớm. Ảnh minh họa.

Theo ông Lưu Minh Hải – Giám đốc Đài khí tượng và thủy văn tỉnh Lào Cai, sau nhiều ngày có nắng kéo dài, sáng 22/9, người dân ở nhiều nơi Lào Cai đã cảm nhận được mùa đông đang đến gần. Trời se lạnh, vùng núi trời rét, các vùng núi cao chuyển rét đậm (dưới 15 độ C).

Nhiệt độ đo được lúc 7h sáng ở một số nơi Lào Cai đã giảm sâu. Cụ thể, thành phố Lào Cai giảm xuống 21,3 độ C; Phố Ràng (Bảo Yên) 21 độ C; đặc biệt Sa Pa chuyển rét đậm 14 độ C; thị trấn Bắc Hà rét nhất 13,8 độ C.

Nguyên nhân của đợt lạnh này, ông Hải cho cho hay, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu gây hiện tượng trời quang mây khiến bức xạ nhiệt mặt đất lớn, nhiệt độ trong tỉnh giảm khá sâu.

Giám đốc Đài khí tượng và thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết thêm, đêm nay, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường yếu xuống miền Bắc và Lào Cai cũng như một số địa phương nhiệt độ tiếp tục giảm.

Dự báo, đêm 22/9, nhiệt độ thấp nhất tại Lào Cai giảm xuống 19-21 độ C, vùng núi cao ở mức 14-16 độ C, riêng Sa Pa và Bắc Hà xuống mức 12-14 độ C.

Tuy nhiên, đêm mai (23/9) khả năng mới là đợt rét nhất của đợt không khí lạnh này. Nhiệt độ tại Sa Pa, Bắc Hà có thể xuống thấp nhất khoảng 10-12 độ C.

“Đây chỉ là mức rét đậm về đêm và sáng sớm chứ không phải nhiệt độ trung bình của cả ngày, ban ngày trời vẫn hửng nắng”, ông Hải nhấn mạnh.