Bất ngờ lớn trong cuộc tổng tuyển cử Thái Lan

Tuyên bố này được đưa ra sau khi kết quả sơ bộ chưa chính thức từ truyền thông địa phương vào tối ngày 8-2 cho thấy đảng của ông đang dẫn đầu với cách biệt khá lớn.

Thủ tướng tạm quyền Anutin Charnvirakul phát biểu trước truyền thông hôm 8-2. Ảnh: CNA

Theo The Straits Times, tiến trình kiểm phiếu chính thức vẫn đang diễn ra nhưng khoảng cách dẫn trước của Đảng Bhumjaithai khiến nhiều quan sát viên bất ngờ. Lý do là trong cuộc bầu cử gần nhất vào năm 2023, đảng này chỉ về thứ 3 với 71 ghế trong tổng số 500 ghế quốc hội.

Theo dự báo của đài truyền hình Thai PBS vào lúc 22 giờ 30 phút (giờ địa phương), Đảng Bhumjaithai dự kiến giành được 198 ghế, vượt xa các đối thủ là Đảng Nhân dân (97 ghế) và Đảng Pheu Thai (86 ghế). Ông Anutin rất có thể sẽ trở thành thủ tướng thứ 33 của Thái Lan khi Quốc hội chính thức nhóm họp.

Thủ tướng tạm quyền Anutin Charnvirakul ôm vợ sau khi biết tin đảng của ông giành được gần 200 ghế. Ảnh: Khaosod English

Phát biểu tại trụ sở đảng ở Bangkok, ông Anutin nhấn mạnh Bhumjaithai sẽ chờ đợi kết quả bầu cử chính thức trước khi kêu gọi các đảng khác tham gia chính phủ liên minh.

Ông nói: "Điều duy nhất chúng tôi có thể nói lúc này là chúng tôi sẽ làm điều đó vì lợi ích của đất nước, coi đó là ưu tiên hàng đầu". Ông Anutin cũng chúc mừng tất cả các đảng khác đã giành được ghế. Ông bày tỏ hy vọng tất cả có thể hợp tác cùng nhau và mong muốn hướng đến tương lai với một nội các và chính phủ mạnh mẽ hơn nữa.

Chiến thắng nghiêng về phía ông Anutin, 59 tuổi, và đảng Bhumjaithai có thể bắt nguồn từ 3 yếu tố.

Thứ nhất là lập trường cứng rắn của ông đối với Campuchia khi xung đột biên giới diễn ra vào năm ngoái.

Thứ 2 là việc đưa nhiều chuyên gia kỹ trị vào đảng.

Cuối cùng là khả năng thuyết phục cử tri rằng ông sẽ có những bộ trưởng đủ năng lực để giải quyết các thách thức về kinh tế và thương mại của đất nước.

Các nhà quan sát cho rằng ông Anutin có thể thỏa thuận với Pheu Thai và Đảng Dân chủ do cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva dẫn dắt để lập chính phủ liên minh. Khoảng 60 đảng chính trị đang tham gia cuộc tổng tuyển cử của Thái Lan, tranh giành 500 ghế trong Hạ viện.