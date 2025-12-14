Miền Bắc liên tiếp đón không khí lạnh tuần tới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hai ngày đầu tuần tới Bắc Bộ tiếp tục chịu tác động của không khí lạnh nên trời không mưa, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi dưới 14 độ, đồng bằng 17 độ, ban ngày trời nắng, nhiệt độ 18-21 độ C. Khoảng 17-18/12, một đợt không khí lạnh tăng cường lệch đông sẽ khiến Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa nhỏ. Từ 19 đến 20/12, không khí lạnh yếu dần, trời tạnh ráo.

Miền Bắc rét suốt tuần tới. Ảnh: Tuấn Anh

Miền Trung đêm nay và ngày mai chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh có cường độ mạnh nên Nghệ An đến Quảng Ngãi xuất hiện mưa diện rộng, Thanh Hóa - Huế trời rét. Từ ngày 16/12, không khí lạnh suy yếu, miền Trung mưa giảm, nền nhiệt ở Thanh Hóa - Huế tăng nhẹ lên ngưỡng 21-24 độ.

Từ ngày 17/12, ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường sẽ khiến khu vực Thanh Hóa - Huế mưa trở lại, Đà Nẵng đến Quảng Ngãi mưa giông cũng tăng lên.

Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ từ nay đến khoảng 21/12 ít mưa trời nắng. Nhiệt độ đêm và sáng ở cao nguyên Trung Bộ phổ biến dưới 20 độ, trời rét về đêm và sáng; Nam Bộ dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở cao nguyên Trung Bộ 25-28 độ, Nam Bộ 30-33 độ.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 14 đến ngày 16/12:

Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh: có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai: có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh; từ ngày 16/12 phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam đêm và sáng trời lạnh.

Các khu vực khác: có mưa vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 16/12 đến ngày 24/12:

Bắc Bộ: có mưa vài nơi; riêng từ khoảng đêm 16-18/12 có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Bắc Trung Bộ: có mưa vài nơi; từ khoảng đêm 16-18/12 có mưa, mưa rào rải rác. Đêm và sáng trời rét.

Khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai: có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khoảng ngày 17-18/12 khả năng có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.