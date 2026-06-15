Giới chức Israel lần đầu lên tiếng về thỏa thuận Mỹ - Iran

Theo tờ Times of Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz ngày 15/6 tuyên bố rằng Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) sẽ tiếp tục duy trì hiện diện tại miền nam Lebanon trong thời gian không giới hạn.

"Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang theo đuổi một chính sách rõ ràng: IDF sẽ tiếp tục hiện diện tại các khu vực an ninh ở Lebanon, Dải Gaza và Syria. Chúng tôi sẽ làm điều này cho tới khi còn cần thiết, nhằm bảo vệ biên giới và cộng đồng dân cư Israel trước các phần tử cực đoan", ông Katz cho biết.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel nhấn mạnh, lập trường của Tel Aviv đã được Thủ tướng Netanyahu truyền đạt tới Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bên cạnh đó, ông Katz cũng đã nêu ra quan điểm tương tự trong cuộc gặp gần nhất với Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth.

Binh lính Israel tại miền nam Lebanon. Ảnh: IDF

"Chúng tôi phản đối việc IDF rút khỏi Lebanon, bất chấp mọi sức ép hiện có và những sức ép có thể xuất hiện trong tương lai. Chúng tôi sẽ không thỏa hiệp đối với các lợi ích an ninh của Israel và việc bảo vệ công dân của mình. Nếu Iran tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Israel liên quan đến tình hình tại Lebanon, chúng tôi sẽ đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh quân sự của mình", ông Katz nói.

Cùng ngày 15/6, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben Gvir khẳng định rằng Tel Aviv không bị ràng buộc bởi thỏa thuận mà Mỹ và Iran dự kiến ký kết vào cuối tuần này.

"Thỏa thuận đó không mang tính ràng buộc với Israel. Chúng tôi không phải là một bên tham gia thỏa thuận này. Nó không bảo vệ an ninh của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ điều gì ít hơn việc giải giáp Hezbollah, chúng tôi sẽ không rút khỏi các vùng lãnh thổ đã kiểm soát", ông Ben Gvir tuyên bố.

Đây là những phản ứng chính thức đầu tiên của giới chức Israel sau khi Mỹ thông báo đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột với Iran, bao gồm cả điều kiện ngừng bắn ở Lebanon.