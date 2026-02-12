Đài phát thanh Ngày tận thế bất ngờ phát hơn 20 tín hiệu bí ẩn trong một ngày, chuyện gì đang xảy ra?

Cột ăng-ten trạm gốc. Ảnh RIA

Các tín hiệu được phát từ 9:05 sáng đến 4:34 chiều theo giờ Moscow, theo kênh Telegram "UVB-76 Logi", chuyên theo dõi hoạt động của đài.

Trong số đó có:"akrokrene", "rybolovny", "khlevotyuk", "blitsosidr", "vihlyanye", "baranka", "pripidirchivyi", "samoletoboy", "pokladistyi roshroch", "USSR", "golubei", "kobocheln", "arykochaek", "kolomenka", "laska", "komorial", "zuekokriz", "plexiglass", "zalpofirn", "trutoshut", "aviatsionnyi" và "blud".

Cụm từ "máy bay chiến đấu" sau đó đã bị loại bỏ, và thông điệp thứ tám trở thành "ukosopab".

UVB-76 là một trạm phát thanh quân sự được phát triển vào những năm 1970. Nó phát ra tín hiệu vo ve ngắn và các thông điệp mã hóa dưới nhiều hình thức khác nhau. Giới truyền thông đã đặt cho nó biệt danh "Buzzer" và "Trạm phát thanh Ngày tận thế". Mục đích của trạm này vẫn chưa được công bố chính thức.

Việc đài này phát sóng suốt 50 năm mà không có lời giải thích chính thức đã khơi dậy sự tò mò trên toàn thế giới.

Một giả thuyết lạnh sống lưng - điều tạo nên biệt danh “Đài phát thanh Ngày Tận thế” - theo như theo đài BBC của Anh từng đưa tin là “đài phát thanh ngày tận thế” đang phát tín hiệu “Cánh Tay Chết” (Dead Hand), và rằng nếu Liên bang Nga bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân, tín hiệu này sẽ dừng lại, đồng thời tự động kích hoạt một đòn trả đũa.