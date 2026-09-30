Mẹ và con trai tử vong thương tâm trong đêm sau va chạm ô tô tải

Cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên đang xác minh, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông thương tâm giữa ô tô tải và xe máy khiến 2 mẹ con tử vong xảy ra vào tối qua (29/9) trên địa bàn xã Ái Quốc.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 18h50 cùng ngày, ông Nguyễn Văn C. (SN 1966, trú tại thôn Huyền Sỹ, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên) điều khiển ô tô tải BKS 89H - 156.xx lưu thông theo hướng từ xã Tiền Hải đi xã Đồng Châu.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn khiến 2 mẹ con chị H tử vong thương tâm. Ảnh: TL

Khi đến khu vực giao nhau giữa đường tỉnh 465 và đường số 4 (KCN Tiền Hải, thuộc thôn Đông, xã Ái Quốc, tỉnh Hưng Yên), phương tiện do ông C điều khiển xảy ra chạm với xe máy BKS 18F7 – 07xx do chị Vũ Thị H (SN 1985, thôn Đông, xã Ái Quốc, tỉnh Hưng Yên) cầm lái, phía sau chở theo con trai Phạm Vũ H (SN 2016).

Vụ tai nạn khiến cháu H tử vong tại chỗ, còn chị Vũ Thị H bị đa chấn thương và được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải. Sau đó nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Thái Bình. Tuy nhiên, do vết thương nặng nên người mẹ đã không qua khỏi.

Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền sở tại nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra sự việc, phối hợp với lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.