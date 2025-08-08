Hơn 200 lỗi kỹ thuật sau gần một năm vận hành tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội

Tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội thuộc dự án đường sắt đô thị số 3.1 đã chính thức vận hành thương mại từ ngày 8/8/2024, sau khi được Hội đồng kiểm tra Nhà nước chấp thuận nghiệm thu có điều kiện. Tuy nhiên, tại thời điểm bàn giao, tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội vẫn còn tồn tại ở một số gói thầu như CP01, CP05… chưa được hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đáng chú ý, sau gần một năm hoạt động, đơn vị vận hành đã thống kê được 218 lỗi kỹ thuật chưa được xử lý, chủ yếu liên quan đến các hạng mục công trình, hệ thống thiết bị tại 8 nhà ga trên cao và khu depot thuộc tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội. Các lỗi bao gồm: hệ thống đèn biển báo cho người khuyết tật không hoạt động, đèn chiếu sáng ke ga bị tắt, mái che dột khi mưa lớn, khu bãi chứa tàu thiếu ánh sáng, máy bán vé tự động trục trặc…

Tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội sau gần một năm vận hành vẫn còn 218 lỗi kỹ thuật, Hanoi Metro yêu cầu khắc phục dứt điểm trong thời gian bảo hành.

Trước thời điểm kết thúc giai đoạn bảo hành, Hanoi Metro yêu cầu MRB phối hợp với tư vấn Systra và các nhà thầu hoàn thiện toàn bộ các hạng mục chưa đạt yêu cầu, tổ chức nghiệm thu, bàn giao dứt điểm tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội trước ngày 30/8/2025. Đồng thời, xử lý triệt để các lỗi đã được Hội đồng kiểm tra Nhà nước chỉ ra cũng như các lỗi phát sinh trước khi bàn giao dự án cho đơn vị vận hành.

Đại diện MRB cho biết, hơn 200 lỗi kỹ thuật trên tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội đều là lỗi nhỏ, không ảnh hưởng đến an toàn khai thác. Đây là những tồn tại phát sinh trong quá trình đưa công trình vào sử dụng. MRB cam kết cùng các nhà thầu khẩn trương khắc phục toàn bộ tồn tại trong thời gian bảo hành để đảm bảo mỹ quan, chất lượng và vận hành ổn định lâu dài cho tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội.