Robot đào hầm thứ 2 metro Nhổn - ga Hà Nội khoan đến ga ngầm Cát Linh

Đại điện Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB - chủ đầu tư) thông tin, 11h sáng 15/9, máy đào hầm thứ 2 có tên TBM 2 đã khoan thủng tường chắn và tiến vào ga ngầm S10 - Cát Linh.

“Máy đào hầm TBM số 2 bắt đầu đào đường hầm thứ 2 từ ga S9 - Kim Mã vào ngày 3/2/2025, sau 6 tháng làm việc đến nay máy đã đã khoan được đường hầm với tổng chiều dài đạt khoảng 1.353m (chiếm hơn 50% đoạn đi ngầm) để tới ga S10 - Cát Linh, máy hoạt động đã tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn và môi trường” - đại diện MRB thông tin.

Với máy đào hầm TBM số 1 của dự án, MRB cho biết, máy cũng khởi hành tại ga S9 từ ngày 30/7/2024 và khoan đường hầm lần lượt đến ga S10 - Cát Linh, ga S11 - Văn Miếu. Tính đến nay, máy TBM số 1 đã khoan tổng chiều dài khoảng 2.040m (khoảng 80% đường hầm). Hiện, TBM số 1 chuẩn bị khoan đoạn từ ga S11 đến ga cuối S12 (ga Hà Nội).

Ông Nguyễn Bá Sơn - Phó Trưởng ban Ban Quản lý đường sắt Hà Nội cho biết, hạng mục đào hai ống hầm của dự án có chiều dài khoảng 4 km từ Kim Mã về ga Hà Nội là gói thầu CP3 của dự án đường sắt đô thị (metro) Nhổn - ga Hà Nội. Tính đến ngày 15/9, gói thầu CP03 - hầm và các ga ngầm đã thi công đạt 66,46%.

Dự án đường sắt đô thị đoạn Nhổn - ga Hà Nội có tổng mức đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng, dự án khởi công năm 2010 có chiều dài 12,5 km, trong đó đoạn đi trên cao (Nhổn - Cầu Giấy) dài 8,5 km và đoạn đi ngầm (Cầu Giấy - ga Hà Nội) dài hơn 4 km. Hiện đoạn đi trên cao tàu đã vận hành chở khách từ 8/8/2024, đoạn đi ngầm đang thi công và có tiến độ hoàn thành năm 2027.

Một số hình ảnh máy robot đào hầm TBM số 2 khoan thủng tường vào ga ngầm Cát Linh.

Vị trí dấu cộng (+) dưới lòng ga ngầm S10 Cát Linh được đánh dấu sẽ là khu vực máy khoan TBM số 2 khoan thủng tường để vào nhà ga.

Đúng 11h sáng 15/9, máy đào hầm thứ 2 có tên TBM 2 đã khoan thủng tường chắn và tiến vào ga ngầm S10 - Cát Linh dưới sự chứng kiến của các chuyên gia nước ngoài.

Đây là đường hầm thứ 2 được khoan đến ga Cát Linh, trước đó đường hầm số 1 (mũi tên đỏ) từ Cầu Giấy cũng đã khoan về đến ga ngầm Cát Linh.

Để giúp máy khoan thuận lợi hơn trong việc khoan thủng tường bê tông hầm, các chuyên gia đã phun nước hỗ trợ.

Trong suốt quá trình khoan, các chuyên gia đã dùng máy giám sát và theo dõi, căn chỉnh để máy đào hầm đi đúng quỹ đạo.

Do ga ngầm Cát Linh và đường hầm được đào ở sâu trong lòng đất, các đơn vị thi công phải dùng các đường ống lớn đẩy khí ôxy từ trên mặt đất vào.

Theo tiến độ, trong năm 2025, việc khoan 2 đường hầm đoạn đi ngầm sẽ hoàn thành, sau đó các đơn vị thi công hoàn chỉnh các hạng mục lắp thiết bị, chuẩn bị vận hành cả dự án vào năm 2027.