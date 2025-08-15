Mang động vật quý hiếm đi bán, nam thanh niên Hải Phòng bất ngờ gặp công an tuần tra

Công an xã Kẻ Sặt (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Trần Quốc Bảo (SN 2004, trú tại khu dân cư Phú Lương, phường Nam Đồng, TP Hải Phòng) khi đối tượng đang vận chuyển trái phép một cá thể Culi nhỏ đã chết để bán kiếm lời.

Cụ thể, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu đô thị Toàn Gia 2, Công an xã Kẻ Sặt phát hiện và bắt quả tang Trần Quốc Bảo mang theo cá thể Culi nhỏ đã chết, trọng lượng 400g đi bán.

Đối tượng Trần Quốc Bảo tại cơ quan công an. Ảnh: Cơ quan công an.

Đây là loài động vật quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, thuộc nhóm IB, danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Sau khi bắt giữ đối tượng, Công an xã Kẻ Sặt tiến hành lập biên bản, thu giữ tang vật và bàn giao vụ việc cho cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định về hành vi buôn bán động vật quý hiếm.

Hiện cơ quan CSĐT đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm", theo khoản 1 Điều 244 Bộ luật Hình sự.