Phát hiện nhiều động vật quý hiếm trong vườn nhà dân

Chiều 12/8, chị Lê Thị Phượng (28 tuổi, trú tại xã Hương Khê) tới nhà mẹ đẻ ở thôn Phú Hồ chơi. Khi ra thăm vườn, chị Phượng thấy hai con rùa màu vàng bò trong bụi cây nên báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng tiếp nhận 2 cá thể rùa vàng quý hiếm.

Hạt Kiểm lâm Hương Khê xác định đây là rùa núi vàng (Indotestudo elongata), tổng trọng lượng 3,2 kg, sức khỏe ổn định. Loài này thuộc nhóm IIB, danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ.

Hai cá thể rùa được tiếp nhận để thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 14/8, ông Lê Hải Viện (trú tại xã Vũ Quang) trong lúc thả lưới sau vườn nhà phát hiện một cá thể trăn mắc lưới. Biết đây là loài động vật hoang dã quý hiếm, ông Viện phối hợp với các lực lượng chức năng bàn giao cho Vườn Quốc gia Vũ Quang để chăm sóc và tái thả về môi trường tự nhiên.

Cá thể trăn quý hiếm.

Trăn đất có tên khoa học (Python molurus) được xếp vào nhóm động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP, loài hạn chế khai thác, săn bắt cần được bảo vệ.