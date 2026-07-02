Quân đội xác định đột phá mạnh mẽ về sản xuất vũ khí hiện đại

Sáng 2/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tới dự, chỉ đạo Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026, được tổ chức tại Bộ Quốc phòng và các điểm cầu trực tuyến ở các đơn vị Quân đội.

Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang đón Thủ tướng Lê Minh Hưng tới dự hội nghị.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu tới dự hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn quân thường xuyên duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước.

Toàn quân đã kết hợp chặt chẽ thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Các binh đoàn, đoàn, khu kinh tế - quốc phòng triển khai nhiều chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo, góp phần củng cố thế trận quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Quân đội cũng đã kịp thời điều động trên 25.300 lượt bộ đội, dân quân tự vệ và 1.726 lượt phương tiện tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Nhằm đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại và tạo nguồn cán bộ Quân đội lâu dài, Bộ Quốc phòng đã thành lập Cục Phương tiện không người lái và các trường thiếu sinh quân.

Cùng với đó, “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” được triển khai quyết liệt, hiệu quả. Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được tiến hành chủ động, linh hoạt, thực chất, hiệu quả...

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu khai mạc hội nghị.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại hội nghị.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng xác định toàn quân quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương, tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 2, tăng tốc, bứt phá, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 2026.

Trong đó tập trung nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, đánh giá tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định đúng đắn chủ trương, sách lược quân sự, quốc phòng đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài; kịp thời xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Đề xuất điều chỉnh, bổ sung Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới phù hợp với thực tiễn. Hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong Chương trình công tác năm 2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng triển khai hiệu quả nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại. Tăng cường xây dựng phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ vững chắc. Chủ động nghiên cứu, phát triển tư duy lý luận, nghệ thuật quân sự, chiến tranh nhân dân, ứng phó thắng lợi các loại hình chiến tranh trong điều kiện mới.

Cùng với nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, toàn quân thực hiện duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ biên giới, vùng trời, vùng biển, nội địa, không gian mạng; phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước; tuyên truyền, ngăn chặn hiệu quả hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định; thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ dân sự.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh “Mẫu mực, tiêu biểu”, đội ngũ cán bộ, đảng viên tiền phong, gương mẫu, ngang tầm nhiệm vụ.

Lãnh đạo Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và các tướng lĩnh tham quan thiết bị quân sự do Quân đội nghiên cứu, sản xuất.

Triển khai linh hoạt, thực chất, hiệu quả các hoạt động đối ngoại quốc phòng, tăng cường xây dựng, củng cố lòng tin chiến lược, giữ vững độc lập, tự chủ, thích ứng mọi diễn biến của tình hình quốc tế, khu vực; tham gia tích cực, có trách nhiệm gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về khắc phục hậu quả chiến tranh; tổ chức thành công Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 và Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026.

Quân đội cũng xác định chủ động bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, kỹ thuật, nhất là vũ khí trang bị, các loại nhiên liệu đáp ứng nhiệm vụ của toàn quân; đột phá mạnh mẽ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, làm chủ công nghệ, sản xuất vũ khí trang bị tiên tiến, hiện đại; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, số hoá tài liệu.