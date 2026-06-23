Lý do shipper, tài xế công nghệ, bán hàng online chưa vào diện đóng bảo hiểm bắt buộc

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về hồ sơ dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

Góp ý vào dự thảo, UBND TP Hải Phòng, Sở Nội vụ TP.HCM đề nghị mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, đặc biệt đối với khu vực lao động phi chính thức và lao động nền tảng số như lái xe công nghệ, shipper, bán hàng online.

Trong khi đó, Sở Nội vụ các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, UBND TP Đà Nẵng đề nghị nghiên cứu mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với các nhóm lao động khác, như hướng dẫn viên du lịch làm việc theo thời vụ, người lao động làm việc trên nền tảng số, nhân viên đại lý bảo hiểm, môi giới bất động sản…

Shipper, tài xế công nghệ chưa vào diện đóng bảo hiểm bắt buộc. (Ảnh minh họa)

Phản hồi, Bộ Nội vụ cho biết, người lao động không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như lái xe công nghệ, shipper, bán hàng online, cộng tác viên, nhân viên đại lý bảo hiểm... sẽ thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với phương thức đóng linh hoạt. Nhà nước cũng có nhiều chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện này.

Vì thế, những trường hợp trên khi chuyển từ tham gia bảo hiểm tự nguyện sang bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ không còn hưởng các chính sách hỗ trợ như tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mặt khác, phương thức đóng cũng không đảm bảo tính linh hoạt phù hợp với đối tượng tham gia.

Do vậy, cơ quan soạn thảo khẳng định, nội dung này chưa được tiếp thu vào sửa luật và đề nghị đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin để tăng khả năng tiếp cận đối với nhóm này.

Đề nghị hỗ trợ người có thu nhập thấp

Điểm đáng chú ý khác, một số tỉnh, thành cũng đề xuất hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện theo hướng linh hoạt về mức đóng, phương thức và thời điểm đóng nhằm tăng tính hấp dẫn và khả năng tham gia lâu dài của người lao động.

Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên đề xuất tiếp tục mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phù hợp với xu hướng phát triển thị trường lao động; có cơ chế hỗ trợ phù hợp để thu hút lao động khu vực phi chính thức. Cùng với đó, nghiên cứu bổ sung chính sách hỗ trợ đối với người lao động có thu nhập thấp, lao động thời vụ, lao động tự do.

Trả lời nội dung này, Bộ Nội vụ lý giải, bảo hiểm xã hội được xây dựng theo hướng đa tầng, trong đó trợ cấp hưu trí xã hội dành cho lao động không có khả năng đóng góp, tham gia vào quỹ bảo hiểm xã hội trong quá trình lao động.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 159 về mức hỗ trợ tiền đóng đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được điều chỉnh tăng so với trước.

Vì thế, Chính sách bảo hiểm xã hội đã được bao phủ đến người lao động khu vực phi chính thức và Nhà nước đã có hỗ trợ đối với người lao động thuộc khu vực phi chính thức, người có thu nhập thấp.