Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 26/11 cho biết hiện vẫn chưa rõ EU có thể đóng góp gì cho các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine, trong bối cảnh khối này chưa công bố lập trường chính thức về tiến trình thương lượng.

Các nước châu Âu hậu thuẫn Kiev đến nay vẫn chưa được tham gia trực tiếp vào các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian. Vòng đàm phán gần nhất diễn ra tại Abu Dhabi trong hai ngày 10-11/11. Sau nhiều tuần bất đồng nội bộ, lãnh đạo EU đã nhất trí thành lập một nhóm đàm phán gồm đại diện các cơ quan của khối cùng Pháp, Đức, Italy, Ba Lan và Anh.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu trong cuộc họp báo tại Gomel, Belarus. Ảnh: Sputnik

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thành phố Gomel, Belarus, ông Lavrov lưu ý rằng Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh EU Kaja Kallas đã bác bỏ khả năng thay đổi cấu trúc an ninh châu Âu, đồng thời kêu gọi không tính đến lợi ích của Moscow.

“Nếu chỉ NATO và Liên minh châu Âu được quyền quyết định cấu trúc an ninh của châu Âu, còn lợi ích của Nga không được tính đến, vậy thì việc tiến hành những cuộc đàm phán như vậy có ý nghĩa gì?”, ông Lavrov đặt câu hỏi.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cáo buộc Brussels đang theo đuổi kiểu “ngoại giao loa phóng thanh” thay vì đưa ra những đề xuất cụ thể thông qua các kênh ngoại giao chính thức.

Theo ông Lavrov, Moscow muốn làm rõ mục tiêu của EU trước khi tham gia đối thoại với khối này. Ngoại trưởng Nga cho rằng EU đang yêu cầu có một vị trí tại bàn đàm phán nhưng lại chưa xác định rõ lập trường của mình.

“Với cách hành xử và những ý định như vậy, họ sẽ vừa ngồi vào bàn đàm phán vừa đặt chân lên bàn ngay lập tức. Chúng tôi không cần điều đó”, ông Lavrov tuyên bố.

Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow đã mời một số đại diện châu Âu tới Nga để trình bày lập trường về an ninh khu vực và xung đột Ukraine. Tuy nhiên, sau đó, người phát ngôn Ủy ban châu Âu Paula Pinho cho biết Brussels chưa sẵn sàng tiến hành các cuộc tham vấn trực tiếp.

Phát biểu trước Nghị viện châu Âu ngày 26/11, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tiếp tục yêu cầu Moscow chứng minh rằng nước này “nghiêm túc với các cuộc đàm phán”, thông qua việc chấp nhận lệnh ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng và một thỏa thuận đình chiến tại Biển Đen.

Trước đó, ông Lavrov từng mô tả việc Brussels yêu cầu ngừng bắn như một điều kiện tiên quyết để bắt đầu đàm phán là “ngõ cụt hoàn toàn”.

Moscow khẳng định mục tiêu của nước này là đạt được một giải pháp lâu dài, giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của xung đột, thay vì chỉ thiết lập một khoảng dừng giao tranh tạm thời để Kiev có thời gian tập hợp lực lượng và tái vũ trang.