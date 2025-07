Sổ bảo hiểm điện tử tích hợp trên VNeID, cấp chậm nhất ngày 1/1/2026

Nghị định 164/2025 quy định giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH) và Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm có hiệu lực từ ngày 1/7.

Trong đó, sổ BHXH điện tử của người lao động do Bộ Tài chính tạo lập bằng phương tiện điện tử, chứa đựng thông tin như bản giấy. Thông tin cơ bản gồm nhân thân, ghi nhận việc đóng, hưởng, giải quyết các chế độ BHXH và thông tin cần thiết khác.

Sổ điện tử được tích hợp với tài khoản VNeID của người tham gia BHXH và lưu trữ, cập nhật thường xuyên trên hệ thống. Bản điện tử được cấp chậm nhất ngày 1/1/2026.

Người tham gia thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thì sổ điện tử do hai bộ này tạo lập, tích hợp, quản lý trên tài khoản định danh điện tử. Quy định nhằm đảm bảo bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

Giao diện VNeID, sổ bảo hiểm xã hội điện tử sẽ được tích hợp trên ứng dụng này. Ảnh: Lưu Quý

Nghị định cũng quy định giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH không phụ thuộc địa giới hành chính. Cơ quan, tổ chức, cá nhân giao dịch điện tử trong lĩnh vực này không phải cung cấp giấy tờ, tài liệu với thông tin đã có trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Bộ Tài chính là cơ quan chủ quản của Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm. Cơ sở dữ liệu này gồm:

Dữ liệu cơ bản cá nhân như họ tên khai sinh, ngày tháng năm sinh, giới tính, số định danh cá nhân hoặc hộ chiếu, dân tộc, quốc tịch; nơi đăng ký khai sinh; quê quán, nơi thường trú; họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc hộ chiếu của cha, mẹ, vợ, chồng, người đại diện hợp pháp.

Thông tin liên hệ của công dân.

Nhóm thông tin về hộ gia đình: Địa chỉ; danh sách thành viên trong hộ gia đình.

Nhóm thông tin về BHXH: Mã số BHXH; mã đơn vị quản lý người tham gia; cơ quan Bảo hiểm xã hội quản lý; đối tượng BHXH, phương thức đóng, quá trình đóng hưởng, mã số thuế.

Nhóm thông tin về bảo hiểm y tế (BHYT): Mã số BHYT, mức hưởng theo đối tượng tham gia, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, thời điểm thẻ có giá trị sử dụng và hết hạn, thời điểm đủ 5 năm liên tục, thẻ bị thu hồi, tạm khóa (nếu có); quá trình đóng hưởng; dữ liệu về khám chữa bệnh.

Nhóm thông tin về bảo hiểm tự nguyện (BHTN): Quá trình đóng hưởng, thời gian đóng được bảo lưu làm căn cứ tính hưởng trợ cấp.

Nhóm thông tin về người sử dụng lao động, gồm: Tên; mã số doanh nghiệp/số quyết định thành lập; mã số thuế, số định danh tổ chức; địa chỉ trụ sở chính; ngành, nghề kinh doanh hoặc lĩnh vực hoạt động; số điện thoại, thư điện tử; loại hình doanh nghiệp...

Bộ Tài chính khai thác dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm phục vụ các hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành trong lĩnh vực này. Chậm nhất ngày 1/1/2027, Bộ phải đảm bảo các điều kiện để thực hiện giao dịch điện tử thuộc lĩnh vực BHXH.

Cơ quan, tổ chức và cá nhân được khai thác và dùng thông tin của mình; muốn khai thác thông tin cá nhân của người khác phải được người đó đồng ý theo quy định của pháp luật.

Cả nước có hơn 621.000 doanh nghiệp giao dịch điện tử với cơ quan BHXH, hơn 36 triệu tài khoản sử dụng VssID; hơn 5,5 triệu lượt dùng ảnh thẻ trên VssID để làm thủ tục khám chữa bệnh.

Hệ thống của cơ quan Bảo hiểm xã hội đã xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hơn 98,5 triệu thông tin nhân khẩu, trong đó khoảng 88,5 triệu người đang tham gia thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN.