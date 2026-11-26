Tối 25/11, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Cà Mau cho biết, vào ngày 24/11, đơn vị này nhận được thông tin về trường hợp chó nghi mắc bệnh dại tấn công, cắn người tại ấp Cái Tàu, xã U Minh và ấp 9, xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau.

Cụ thể, con chó nghi mắc bệnh dại do ông Lâm Hồng Sơn, ngụ ấp Cái Tàu, xã U Minh nuôi, trọng lượng khoảng 18kg.

Một trong 7 người dân ở 2 xã U Minh và Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau bị chó nghi mắc bệnh dại cắn đang được theo dõi y tế.Ảnh: An An

Ngày 23 và 24/11, con chó này có biểu hiện hung dữ bất thường, chạy rông qua địa bàn 2 xã nói trên và tấn công, cắn 7 người dân.

Sau khi cắn người tại xã Nguyễn Phích, con chó bị người dân đập chết và ném xác xuống sông, trôi mất. Lực lượng thú y đã phối hợp chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm nhưng chưa tìm thấy xác, do đó chưa thể lấy mẫu xét nghiệm để xác định bệnh dại.

Hiện cả 7 trường hợp bị chó cắn đã được gia đình đưa đến cơ sở y tế xử lý vết thương và tiêm phòng dự phòng, và được nhân viên y tế phối hợp theo dõi.

Theo ngành Thú y, đây là trường hợp động vật nghi mắc bệnh dại có nguy cơ cao, đặc biệt khi con vật đã tấn công nhiều người trên địa bàn 2 xã nhưng không còn xác để lấy mẫu xét nghiệm. Hiện ngành chức năng đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh dại, không chờ kết quả xét nghiệm mới tổ chức xử lý như:

Phối hợp ngành Y tế và chính quyền địa phương rà soát, lập danh sách đầy đủ 7 trường hợp; chỉ đạo Trạm Chăn nuôi và Thú y phối hợp địa phương truy vết chó, mèo có tiếp xúc với con vật nghi dại hoặc bị cắn; đồng thời rà soát tổng đàn chó, mèo tại hai xã và khu vực giáp ranh để tổ chức tiêm phòng bao vây...

Tổ chức vệ sinh, tiêu độc khử trùng khu vực hộ nuôi, những nơi con chó di chuyển, các địa điểm xảy ra vụ việc và khu vực liên quan; tiếp tục tìm kiếm xác chó để kịp thời thu gom, tiêu hủy đúng quy định nếu phát hiện.