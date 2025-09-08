Lý do cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Giang không bị xét xử trong vụ án Thuận An

Như ANTĐ thông tin, hôm nay (8-9), Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiến hành phiên xét xử sơ thẩm đối với 29 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”, xảy ra tại Tập đoàn Thuận An.

Theo cáo trạng, Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch Tập đoàn Thuận An) cùng 27 bị cáo liên quan có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu tại Gói thầu Dự án cầu Đồng Việt; Gói thầu số 26 giai đoạn 1, Dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; Gói thầu số 13, Dự án đường ven sông Hạ Long - Đông Triều; Gói thầu số 02, Dự án cầu Vĩnh Tuy, giai đoạn 2 và Gói thầu XD01, XD02, Dự án Quốc lộ 14E Bộ Giao thông vận tải. Chuỗi hành vi này gây thiệt hại hơn 120 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch Tập đoàn Thuận An bị dẫn giải tới tòa.

Trong số 29 bị cáo của vụ án, bị cáo Lê Ô Pích (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) bị cáo buộc phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại khoản 3, Điều 356 - BLHS. Bị cáo Pích bị quy buộc hưởng lợi bất chính 4 tỷ đồng từ Tập đoàn Thuận An.

Liên quan, bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội) bị cáo buộc phạm tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”. Bị cáo Hà hưởng lợi bất chính 750 triệu khi giúp Tập đoàn Thuận An trúng thầu tại cầu Đồng Việt.

Hồ sơ vụ án thể hiện, khi biết tỉnh Bắc Giang có chủ trương triển khai thực hiện Dự án cầu Đồng Việt và do có mối quan hệ thân thiết từ trước nên Nguyễn Duy Hưng đặt vấn đề nhờ Phạm Thái Hà (khi đó là Trợ lý Chủ tịch Quốc hội) giới thiệu, tác động đến ông Dương Văn Thái (khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang) giúp đỡ, tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An được tham gia thi công.

Bị can Phạm Thái Hà - cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Cuối tháng 12-2021, trong bữa cơm tối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang tại nhà Chủ tịch Quốc hội (khi đó), Phạm Thái Hà giới thiệu Nguyễn Duy Hưng với Dương Văn Thái và nói Tập đoàn Thuận An là: “Đơn vị có năng lực, nhờ các anh quan tâm, xem xét cho Tập đoàn này tham gia Dự án cầu Đồng Việt”.

Ông Thái nói sẽ quan tâm và sau đó cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Giang đã tác động đến cấp dưới tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An.

Từ tháng 12-2021 đến tháng 3-2022, Nguyễn Duy Hưng còn nhiều lần gặp ông Dương Văn Thái xin chủ trương cho Tập đoàn Thuận An được tham gia thi công Dự án cầu Đồng Việt và được đồng ý.

Ngoài ra, Nguyễn Duy Hưng còn thống nhất với Nguyễn Văn Thạo (Giám đốc Ban quản lý Dự án tỉnh Bắc Giang) việc sẽ chi 3% “cơ chế”. Do có những tác động này nên Thuận An được trúng thầu sai quy định, gây thiệt hại hơn 96,8 tỷ đồng tại gói thầu cầu Đồng Việt.

Bị cáo trong vụ án bị di lý tới phiên xử...

Quá trình điều tra, ông Dương Văn Thái có lời khai thể hiện, từ tháng 12-2021 đến tháng 3-2022, bị cáo Hưng nhiều lần gặp gỡ để xin chủ trương cho Tập đoàn Thuận An được tham gia dự thầu, thi công Dự án Cầu Đồng Việt.

Đồng thời, ông Thái được Phạm Thái Hà giới thiệu, tác động tạo điều kiện cho Nguyễn Duy Hưng và Tập đoàn Thuận An được tham gia thi công Dự án Cầu Đồng Việt.

Từ đó, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang đồng ý và tác động Nguyễn Văn Thạo tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, thi công Dự án cầu Đồng Việt. Ông Thái thừa nhận việc này trái quy định của Luật Đấu thầu.

Ông Thái khai thêm, sau khi Tập đoàn Thuận An trúng thầu đã được Nguyễn Duy Hưng đưa tiền 2 lần, tổng số 900 triệu đồng - lần 1 đưa 500 triệu đồng, lần 2 đưa 400 triệu. Quá trình điều tra, ông Thái đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền 900 triệu đồng và nộp thêm 7,1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả chung của vụ án. Tổng số, vị này nộp 8 tỷ đồng.

Lực lượng Cảnh sát hỗ trợ tư pháp dẫn giải bị cáo trong vụ án tới phiên tòa...

Sau khi Cơ quan điều tra Bộ Công an ra kết luận vụ án lần 1 vào tháng 5-2025, Viện KSND tối cao đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung để: “Làm rõ số tiền bị can Dương Văn Thái, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang đã nhận của Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An”.

Ngày 12-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định tách vụ án hình sự, tách hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” đối với ông Dương Văn Thái để điều tra, xác minh và kết luận điều tra, đề nghị truy tố riêng theo quy định của pháp luật.

Phiên tòa xét xử ông chủ Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng cùng 28 bị cáo liên quan dự kiến kéo dài trong nhiều ngày và hiện đang trong phần thẩm vấn.