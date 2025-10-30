Lũ sông Hương lên, hai tàu chở đá quay lại trấn giữ cầu đường sắt

Sau hơn một ngày xuống chậm, trưa nay mực nước sông Hương lên nhanh do mưa lớn ở thượng nguồn. Lúc 18h, nước sông Hương cách dầm cầu Bạch Hổ và cầu Dã Viên chỉ 4 cm. Sóng đánh vào dầm và trụ, đe dọa an toàn cầu.

Công ty CP Đường sắt Bình Trị Thiên lại điều hai đoàn tàu chở đá với khối lượng hơn 1.150 tấn từ ga Huế để gia tải cho hai cầu. Sau khi xếp tải trên cầu và hãm toa xe, đầu máy được đưa về ga Huế.

Đến 20h, nước sông Hương đã mấp mé dầm cầu Bạch Hổ và Dã Viên, chỉ cách dầm khoảng một cm và có nguy cơ dâng cao.

Tàu hàng được kéo ra án ngữ trên cầu Bạch Hổ tối 29/10. Ảnh: VNR

Cùng với bố trí tàu hàng gia tải, ngành đường sắt tổ chức các kíp trực theo dõi sát mọi động thái của cầu cũng như mực nước sông Hương, báo cáo định kỳ một tiếng một lần lên cấp quản lý. Xe máy, xe thô sơ bị cấm đi qua cầu.

Như vậy, chỉ sau 8 tiếng rời đi, hai đoàn tàu chở đá phải quay lại trấn giữ cầu đường sắt bắc qua sông Hương. Hai ngày qua, hai đoàn tàu chở đá từ các công trường xây dựng ở Đồng Hới (Quảng Trị) và Hương Thủy (TP Huế) đã được điều lên cầu Bạch Hổ và Dã Viên để giữ ổn định cho cầu.

Hai cầu đường sắt nằm trên tuyến huyết mạch Bắc Nam, được người Pháp xây dựng từ năm 1908. Đoạn phía bắc dài hơn 300 m, được gọi cầu Bạch Hổ, đoạn phía nam dài hơn 102 m là cầu Giã Viên, đoạn giữa đi trên cồn Dã Viên. Trong chiến tranh, hai cầu bị hư hỏng nặng, sau này đã được trùng tu.

Hai cầu đường sắt vượt sông Hương chạy song song với cầu đường bộ. Ảnh: Võ Thạnh

Ảnh hưởng của không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới và gió đông, từ đêm 25/10 đến nay khu vực Quảng Trị - Quảng Ngãi mưa rất to, tâm mưa là Huế và Đà Nẵng. Tại Huế, ngày 27/10 lũ sông Hương tại Kim Long đã đạt đỉnh 5,05 m, sông Bồ tại Phú Ốc lên đỉnh 5,25 m, đều vượt báo động ba 1,25-1,55 m.

Lũ sau đó xuống chậm, đến sáng nay rút hơn một mét, nhưng đến trưa lên trở lại. Lúc 20h hôm nay, lũ sông Hương tại Kim Long đã lên 4,93 m, sông Bồ tại Phú Ốc lên 5,19 m, cách đỉnh 0,06-0,12 m. 32/40 xã, phường ở Huế đang ngập sâu 1-2 m. Hai người chết, bốn người mất tích do mưa lũ.