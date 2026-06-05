Lời tâm huyết của 5 bí thư tỉnh, thành về chính quyền địa phương 2 cấp

Tại hội nghị sơ kết một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp trong tuần qua, nhiều địa phương miền Trung - Tây Nguyên đã đưa ra nhiều thông tin đáng chú ý. Các địa phương này đã vượt qua phép thử đầu tiên: hoạt động của bộ máy được duy trì, việc giải quyết hồ sơ cơ bản ổn định.

Tại Huế, mỗi xã, phường được tổ chức 3 phòng chuyên môn và 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công. Ứng dụng công nghệ số giúp rút ngắn 30-50% thời gian giải quyết nhiều thủ tục; tỷ lệ hài lòng của người dân đạt 90-100%.

Đà Nẵng cho thấy yêu cầu quản trị mới sau hợp nhất, với không gian phát triển trải dài từ đô thị ven biển đến miền núi, biên giới, hải đảo. Bộ máy được sắp xếp tinh gọn, giảm đầu mối, hạn chế tầng nấc trung gian, qua đó nâng cao tính chủ động của cơ sở. Thành phố đã thực hiện hơn 120 lượt kiểm tra, tiếp nhận hơn 680 kiến nghị và cơ bản xử lý kịp thời.

Người dân làm thủ tục hành chính tại phường Hòa Khánh (Đà Nẵng). Ảnh: Hà Nam

Ở Quảng Ngãi, chuyển biến sau một năm không chỉ nằm ở tinh gọn bộ máy, mà còn ở cách tổ chức vận hành. Chức năng, nhiệm vụ từng bước được rà soát theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền; nhiều cơ chế phân cấp, phân quyền được ban hành kịp thời.

Tại Gia Lai, tỉnh phân cấp 56 thủ tục hành chính, ủy quyền 317 thủ tục và cắt giảm thời gian giải quyết 1.713 thủ tục; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 96%, chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp đạt 95,83 điểm, xếp loại xuất sắc.

Tại Đắk Lắk, Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp hoạt động ổn định, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 97%. Tỉnh cũng có hơn 15.000 lượt cán bộ cơ sở được tập huấn, cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp từng bước nâng lên.

Cấp xã còn thiếu cán bộ chuyên sâu

Bên cạnh kết quả bước đầu, bài toán nhân sự và nguồn lực cơ sở được nhiều địa phương nhìn nhận thẳng thắn. Khi nhiệm vụ chuyển mạnh về cấp xã, cán bộ cơ sở phải đủ năng lực xử lý các nhóm việc chuyên sâu, sát dân và dễ phát sinh vướng mắc.

Tại Huế, địa bàn sau sắp xếp có đặc thù đa dạng, gồm đô thị trung tâm, miền núi, biên giới, ven biển và đầm phá. Quy mô quản lý của nhiều xã, phường tăng lên, trong khi hạ tầng, cơ sở vật chất, nhân lực ở một số nơi chưa thật đồng đều.

Đà Nẵng hiện có 98% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ đại học trở lên, 87% có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

Tuy nhiên, thành phố vẫn ghi nhận tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ cục bộ; thiếu cán bộ chuyên môn sâu ở một số địa phương. Một bộ phận cán bộ còn lúng túng khi tiếp cận phương thức quản lý mới.

Cán bộ cấp xã tiếp nhận, xử lý nhiều nhóm việc hơn sau khi chính quyền 2 cấp đi vào vận hành. Ảnh: Hà Nam

Tại Quảng Ngãi, cấp xã còn thiếu cán bộ chuyên môn sâu trong các lĩnh vực tài chính, đất đai, địa chính, quy hoạch, xây dựng, dẫn đến quá tải, lúng túng ở một số nơi sau phân cấp, phân quyền. Việc xử lý tài sản công dôi dư, số hóa, lưu trữ tài liệu còn khó khăn; hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông chưa đồng bộ.

Đắk Lắk cũng thiếu hụt cán bộ chuyên sâu ở cấp xã, nhất là trong lĩnh vực tài chính, đất đai, công nghệ thông tin; cơ sở vật chất và hạ tầng hành chính ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu.

Tại Gia Lai, địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, nhiều xã vùng sâu, vùng xa khiến khối lượng công việc ở cấp xã tăng cao. Việc chuyển giao hồ sơ, dữ liệu, tài sản, nhiệm vụ sau sắp xếp vẫn phát sinh khó khăn. Tình trạng thừa, thiếu cán bộ chuyên môn cục bộ cũng bộc lộ rõ, có nơi 2-3 người phụ trách kế toán, địa chính, trong khi nơi khác lại không có người đảm nhận.

Gỡ các nút thắt cấp bách

Sau một năm vận hành, các địa phương đều xác định mô hình chính quyền 2 cấp mới đi qua giai đoạn đầu, còn nhiều việc phải tiếp tục hoàn thiện.

Tại Huế, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; hoàn thiện vị trí việc làm; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát; tăng cường chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, bảo đảm chính quyền cơ sở xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang yêu cầu khắc phục tình trạng thiếu cán bộ chuyên môn sâu, hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ và áp lực công việc gia tăng tại cấp xã.

Ông cũng lưu ý tình trạng né tránh, ngại luân chuyển ở một bộ phận cán bộ; đồng thời cho biết thành phố sẽ tăng cường luân chuyển cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực và chuyên môn sâu về cơ sở.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, sẽ xử lý các trường hợp tìm cách né tránh, thoái thác khi được điều động, luân chuyển. Ảnh: Hà Nam

Với Quảng Ngãi, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhìn nhận tổ chức bộ máy tuy cơ bản ổn định nhưng chưa thật sự hoàn thiện; việc phân định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền giữa các cấp, ngành có lúc còn chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

Tỉnh đặt nhiệm vụ tăng cường đào tạo kỹ năng số, thu hút nhân lực chất lượng cao, số hóa hồ sơ và liên thông dữ liệu và tiếp tục xử lý điểm lõm sóng viễn thông ở vùng sâu, vùng xa.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc yêu cầu nhìn thẳng vào thực tế: mô hình mới vận hành ổn định hơn nhưng chưa đồng đều; phân cấp, phân quyền đã đẩy mạnh nhưng có nơi còn lúng túng; nguồn lực, nhân lực, hạ tầng kỹ thuật chưa theo kịp; dữ liệu giữa các hệ thống còn thiếu liên thông.

Bí thư tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc yêu cầu nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp cơ sở. Ảnh: Hồ Giáp

Theo Bí thư tỉnh Gia Lai, phân cấp mạnh hơn thì trách nhiệm phải rõ hơn; giao quyền nhiều hơn thì kiểm tra, giám sát phải chặt chẽ hơn. Gia Lai xác định các nhiệm vụ trọng tâm gồm hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền, ủy quyền; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp cơ sở; đẩy mạnh chuyển đổi số thực chất; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và bám sát cơ sở để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Ở Đắk Lắk, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, bố trí cán bộ cơ sở đúng người, đúng việc và lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá cán bộ.