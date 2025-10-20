Lời khai của cha dượng dùng búa đinh bạo hành bé lớp 5

Sáng 20/10, Nam, 31 tuổi, trú xã Cổ Đạm, đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giam để điều tra về tội Cố ý gây thương tích, theo điều 134 Bộ luật Hình sự.

Nghi can Nam tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Nam khai kết hôn với mẹ bé gái là chị Bàn Thị Bình, 29 tuổi, trú tỉnh Sơn La, vào năm 2022. Vợ chồng sinh được hai con, đang thuê nhà ở thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm, trước đây thuộc huyện Nghi Xuân, để sinh sống trong thời gian chờ xây nhà mới ở thôn Thanh Vân Bắc.

Khoảng 18h ngày 18/10, thời điểm này chị Bình đang ở Sơn La thăm người thân bị ốm, Nam chở bé gái đến nhà mẹ đẻ ở thôn Thanh Vân Bắc. Trong bữa ăn hôm đó, Nam có uống bia. 22h cùng ngày, Nam chở con gái của vợ về nhà trọ ở thôn Phú Hòa.

Khi về đến nhà, bực tức vì bé gái trả lời không đúng ý và gợi lại mâu thuẫn trước đó, Nam dùng tay và gậy gỗ đánh nhiều lần. Tiếp đó, Nam lấy búa đinh đánh hai nhát vào đầu bé khiến bị thương nặng, chảy máu. Sau khi gây án, Nam tự băng bó, sơ cứu vết thương cho nạn nhân rồi đi ngủ.

Vết thương trên người bé gái. Ảnh: Hùng Lê

Sáng 19/10, Nam đi làm, khóa cửa. Bé gái không ra được ngoài đã mở cửa sổ kêu cứu. Người thân phát hiện sự việc nên trình báo chính quyền, đưa đến Trạm Y tế xã Cổ Đạm thăm khám, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ở tỉnh Nghệ An.

Kết quả kiểm tra y tế cho thấy bé bị nhiều vết thương ở vùng đầu, ngực, tay, đùi, tinh thần hoảng loạn, sợ hãi. Vết thương ở đầu phải khâu 5-6 mũi.

Nam bỏ trốn, trốn trên mái nhà mẹ đẻ, bị bắt lúc 22h cùng ngày.

Theo chính quyền địa phương, Nam từng bạo hành bé gái, đã bị nhắc nhở vào năm ngoái