Triều Tiên khai hoả pháo phản lực siêu chính xác

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết: "Ngày 14/3, một đơn vị pháo binh tầm xa thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã tiến hành cuộc diễn tập tấn công hỏa lực với 12 tổ hợp pháo phản lực phóng loạt (MLRS) siêu chính xác cỡ nòng 600 mm".

"Rocket được phóng đã đánh trúng mục tiêu đặt trên hòn đảo ở biển phía đông của Triều Tiên với độ chính xác 100%", KCNA đưa tin.

Phát biểu tại cuộc diễn tập, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết, đây là hoạt động thường xuyên nhằm kiểm tra năng lực phòng thủ và răn đe chiến tranh của Triều Tiên, đồng thời khẳng định các cuộc diễn tập tương tự sẽ tiếp tục được tổ chức trong tương lai.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng ca ngợi hệ thống vũ khí này, cho rằng "không có loại vũ khí chiến thuật nào vượt trội hơn", nhấn mạnh năng lực tấn công mạnh mẽ của Triều Tiên được duy trì nhằm mục đích tự vệ.

"Cuộc tập trận này sẽ khiến các đối thủ của Bình Nhưỡng trong bán kính 420km phải dè chừng và nhận thức rõ hơn về sức công phá của vũ khí chiến thuật", ông nhấn mạnh.

Trước đó một ngày, quân đội Hàn Quốc thông báo vào khoảng 13h20, 10 tên lửa đạn đạo được phóng từ khu vực Sunan của Triều Tiên, ra vùng biển phía đông.

Vụ phóng thử lần này của Triều Tiên diễn ra vài ngày sau khi quân đội Hàn Quốc và Mỹ khởi động cuộc tập trận quân sự mùa xuân "Lá chắn Tự do", kéo dài đến ngày 19/3.

Lần gần nhất Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn về vùng biển phía đông là ngày 27/1. Khi đó, Bình Nhưỡng cho biết vụ phóng nhằm thử nghiệm hệ thống pháo phản lực cỡ lớn được nâng cấp.