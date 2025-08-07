Công an vào cuộc làm rõ vụ thiếu nữ 14 tuổi bị đánh đập dã man

Sáng 7/8, lãnh đạo UBND xã Trần Đề (TP Cần Thơ) cho biết đã nắm được vụ việc một thiếu nữ bị đánh hội đồng xảy ra trên địa bàn; đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng nhanh chóng kiểm tra, xử lý vụ việc. Trước mắt sẽ cử cán bộ đến gia đình thăm hỏi và đưa bé gái này đến cơ sở y tế thăm khám.

Hình ảnh nhóm người đánh hội đồng dã man cháu N.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip dài 36 giây, thể hiện một nhóm phụ nữ lao vào túm tóc, đánh đập một thiếu nữ, sự việc xảy ra chiều 6/8. Không chỉ la hét, chửi thề, nhóm người thay nhau dùng tay, chân đánh thiếu nữ dã man.

Mặc cho thiếu nữ la khóc thảm thiết, ngã xuống đường nhưng nhóm người này vẫn lao vào đánh, trong đó có một phụ nữ lấy nón bảo hiểm đánh vào người thiếu nữ, gây bức xúc dư luận.

Sáng cùng ngày, chúng tôi liên hệ với bà T. (mẹ thiếu nữ bị đánh) cho biết, người bị đánh hội đồng là con gái tên N. năm nay 14 tuổi. Bà T. cho biết khoảng 15h ngày 6/8, một nhóm phụ nữ đã đánh đập con của bà rất dã man.

Theo bà T., nguyên nhân có thể xuất phát từ mâu thuẫn trong lời nói trước đó của con bà với nhóm người này. “Họ là hàng xóm của tôi. Tháng trước, họ cũng từng đánh con tôi một lần, còn lột quần áo cháu nữa”, bà T. kể.

Một người hàng xóm của bà T. cho biết chiều tối qua, nhóm người đánh thiếu nữ có đến nhà, nhưng không phải để xin lỗi mà gây áp lực yêu cầu người đăng video clip phải gỡ xuống.

Gia đình rất bức xúc vì cháu N. bị nhóm người đánh đập dã man.

Sáng 7/8, có mặt tại nhà cháu N., chúng tôi gặp nhiều người dân tập trung, bày tỏ thái độ bất bình trước hành vi của nhóm người hành hung cháu N; mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Một cán bộ địa phương cho biết, sáng nay Hội phụ nữ xã và gia đình đã đưa cháu N. đến Trung tâm y tế để khám...

Cùng ngày, Công an xã Trần Đề cho biết, sau khi nắm thông tin vụ việc, đơn vị đã vào cuộc xác minh, tìm hiểu và sáng nay đã mời những người có liên quan đến trụ sở Công an xã để làm rõ nội dung, tính chất vụ việc...