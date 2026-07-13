Lộ vi phạm tại Dự án Nhà khách Thành ủy Huế, nhiều cán bộ bị kỷ luật

Chiều 13/7, theo tin từ Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế, cơ quan này vừa tổ chức các kỳ họp thứ 11 và 12 dưới sự chủ trì của bà Hồ Thị Thu Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Qua xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức, đảng viên liên quan việc thực hiện Dự án Nhà khách Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế (nay là Thành ủy Huế), Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xác định Đảng ủy Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát trong công tác đầu tư xây dựng, đấu thầu và quản lý hợp đồng xây dựng.

Thanh tra TP.Huế phát hiện nhiều vi phạm tại dự án Nhà khách Thành ủy Huế. Ảnh: L.C.

Tình trạng này dẫn đến vi phạm các quy định của pháp luật về đấu thầu và quản lý đầu tư xây dựng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và đơn vị.

Đối với cá nhân, ông Hà Xuân Hậu - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị - được xác định đã buông lỏng lãnh đạo, quản lý, để cấp dưới tham mưu ban hành các quyết định trái pháp luật, vi phạm nghiêm trọng Luật Đấu thầu năm 2013 cùng nhiều quy định của Đảng, gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Lưu Đức Hoàn (hiện giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Chân Mây - Lăng Cô) trong thời gian giữ chức Bí thư Đảng ủy Văn phòng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, bị xác định thiếu kiểm tra, giám sát, vi phạm trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện dự án, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của cá nhân và tổ chức.

Ngoài ra, ông Huỳnh Minh Khang (hiện giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng) trong thời gia giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án, đại diện đơn vị tư vấn quản lý dự án Nhà khách Thành ủy Huế đã thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra việc tham mưu thực hiện chưa đầy đủ quy trình, thủ tục đối với một số gói thầu chỉ định của dự án.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cũng kết luận nhiều thành viên Ban Điều hành dự án có vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, các ông Đặng Quang Ngọc (Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị, Trưởng Ban Điều hành dự án Nhà khách Thành ủy) và Trần Hùng (Trưởng phòng Kế hoạch thẩm định Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị) bị xác định buông lỏng quản lý, không chấp hành nghiêm các quy định về đầu tư xây dựng, đấu thầu và quản lý hợp đồng xây dựng, gây hậu quả nghiêm trọng.

Các ông Thái Văn Minh Nhật (đảng viên Chi bộ Khối Quản lý dự án, Phó Trưởng phòng Quản lý dự án hạ tầng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị) và Trần Nguyên Đại (đảng viên Chi bộ Khối Quản lý dự án, chuyên viên Phòng Quản lý dự án hạ tầng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị) bị xác định thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, rà soát hồ sơ, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đối với ông Nguyễn Quốc Anh (đảng viên Chi bộ TDP 10, Đảng bộ phường An Cựu, nguyên đảng viên Chi bộ Khối Tổng hợp, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Thẩm định, Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng và phát triển đô thị) và bà Hoàng Thị Diệu Hiền (đảng ủy viên, Bí Thư chi bộ phòng Tổ chức hành chính, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1, nguyên đảng viên Chi bộ Khối Tổng hợp, nguyên Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị), Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cho rằng chưa phát huy đầy đủ trách nhiệm trong việc theo dõi, phối hợp, kiểm tra, giám sát và đề xuất các biện pháp chấn chỉnh đối với một số nội dung triển khai dự án.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với Đảng ủy Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị nhiệm kỳ 2025-2030.

Về cá nhân, cơ quan này quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với các ông Hà Xuân Hậu, Đặng Quang Ngọc và Trần Hùng; kỷ luật khiển trách đối với các ông Thái Văn Minh Nhật và Trần Nguyên Đại; yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các ông Huỳnh Minh Khang, Nguyễn Quốc Anh và bà Hoàng Thị Diệu Hiền.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cũng đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Lưu Đức Hoàn.

Trước đó, Thanh tra TP.Huế đã phát hiện nhiều vi phạm tại dự án Nhà khách Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế và kiến nghị xem xét trách nhiệm các đơn vị, cá nhân liên quan.