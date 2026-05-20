Đề nghị kỷ luật một nguyên Ủy viên Trung ương Đảng và 2 cán bộ lãnh đạo của tỉnh Quảng Ninh

Theo thông cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong các ngày 8/5 và 20/5, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 6 dưới sự chủ trì của ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ các tỉnh Quảng Ninh và Bắc Ninh.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền kỷ luật Phó Chủ tịch HĐND và Trưởng Ban Nội chính tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: UBKTTƯ

Tại Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh; ông Điệp Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Các cá nhân trên cũng vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Những vi phạm của ông Nguyễn Đức Thành và Điệp Văn Chiến đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Trước đó, ngày 28/4, tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Đức Thành và ông Điệp Văn Chiến.

Ông Bùi Văn Hải khi còn đương chức.

Tại Đảng bộ tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh), theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Bùi Văn Hải, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Ông Bùi Văn Hải cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Vi phạm của ông Bùi Văn Hải đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Các cá nhân gồm: ông Nguyễn Văn Linh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lại Thanh Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Trịnh Hữu Thắng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Bùi Thế Sơn, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải; ông Phạm Giang, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng; ông Nguyễn Tiến Cơi, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Tài chính; ông Nguyễn Văn Khái, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; ông Nguyễn Văn Sơn, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải cũng có vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Các cá nhân trên đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương;

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo các cá nhân: Nguyễn Văn Linh, Lại Thanh Sơn, Trịnh Hữu Thắng, Bùi Thế Sơn, Phạm Giang, Nguyễn Tiến Cơi, Nguyễn Văn Khái, Nguyễn Văn Sơn.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật các ông: Nguyễn Đức Thành, Điệp Văn Chiến, Bùi Văn Hải.

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, giải quyết tố cáo 2 tổ chức đảng và 2 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 2 trường hợp và kết luận một số nội dung quan trọng khác.