Hai chàng trai Việt dựng cây nêu đón Tết ở Nhật

Ngày 29 Tết, giữa tiết trời lạnh ở tỉnh Aichi, Nguyễn Văn Nghĩa, 28 tuổi, quê Hà Tĩnh và Lê Văn Lâm, 32 tuổi, quê Bình Dương hoàn tất việc dựng cây nêu trước khu vườn họ đang chăm sóc. Cả hai hiện làm việc tại một công ty điện, sống chung ký túc xá và cùng xây dựng kênh TikTok "Nón lá vườn" với hơn 238.000 người theo dõi, ghi lại hành trình trồng rau, tái hiện nếp sinh hoạt Việt trên đất Nhật.

Lê Lâm (trái) và Nguyễn Văn Nghĩa (phải) đã có 7 năm đón Tết tại Nhật Bản. Ảnh: NVCC

Đây là năm thứ 7 họ đón Tết xa quê. "Không riêng gì anh em mình, ai xa nhà dịp này cũng nhớ không khí sum vầy. Nhưng vì cuộc sống mưu sinh nên tụi mình tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn để có ngày được về ăn Tết cùng gia đình", Nghĩa cho biết. Những ngày cận Tết, điều khiến họ nhớ nhất là nhịp sống rộn ràng ở quê: nhà nhà dọn dẹp, trang trí, đi chợ Tết. Lâm kể, ở quê anh, ngày 25 tháng Chạp cả gia đình thường đi tảo mộ ông bà. "Những điều tưởng quen thuộc đó giờ lại thành ký ức mình mong được lặp lại vào năm sau", anh nói. Ý tưởng dựng cây nêu bắt nguồn từ mong muốn giữ một phần phong tục truyền thống. Với họ, Tết thiếu cây nêu là thiếu đi dấu hiệu thiêng liêng báo năm mới. Do không có sẵn tre bán ở Nhật, hai người phải xin phép chủ một khu rừng nhỏ gần nơi ở để chặt tre. "Tìm gần một tiếng mới được cây vừa dài vừa thẳng, vì tre ở đây không nhiều như ở Việt Nam", Lâm cho biết.

Hai người bạn rủ nhau dựng cây nêu đón Tết. Ảnh: NVCC

Cây tre sau đó được treo cờ Việt Nam và Nhật Bản trên ngọn, thể hiện sự gắn bó với quê hương và sự trân trọng nơi họ đang sinh sống, làm việc. Toàn bộ quá trình chuẩn bị diễn ra trong hai tuần, chủ yếu vào cuối tuần vì ngày thường họ làm việc từ 8h30 đến 17h30. Không chỉ dựng nêu, dịp này họ còn cùng bạn bè gói bánh chưng, bánh tét. Phong tục này vốn được gia đình duy trì nhiều năm ở Việt Nam nên khi sang Nhật, họ cố gắng tái hiện. Khó khăn lớn nhất là tìm nguyên liệu như lá dong, lá chuối - vốn hiếm và giá cao. Hai chàng trai cũng không có nồi lớn để nấu số lượng bánh nhiều. May mắn, họ được những người hàng xóm Nhật cho mượn một chiếc nồi cỡ lớn, đủ nấu vài chục chiếc bánh. Khoảnh khắc quây quần canh nồi bánh bên bếp lửa giữa xứ người mang đến nhiều cảm xúc đan xen. "Có thể đong đầy phần nào nỗi nhớ nhưng vẫn chưa trọn vẹn vì thiếu các thành viên trong gia đình", Nghĩa nói. Trong lúc chờ bánh chín, câu chuyện của họ xoay quanh gia đình và một năm đã qua. Cả hai gọi điện về nhà. Lâm nhớ nhất lời mẹ: "Vậy là con trai mẹ cũng đã lớn, có thể thức canh nồi bánh chưng rồi". Anh kể khi còn nhỏ, thường dặn mẹ "bánh chín gọi con dậy" nhưng lần nào mở mắt cũng đã thấy mình nằm trên giường.

"Đó là kỷ niệm mình không bao giờ quên", anh nói.

Hai chàng trai gói bánh chưng sau đó mời hàng xóm người Nhật. Ảnh: NVCC

Khu vườn rộng khoảng 500 m2 họ mượn của một cụ ông người Nhật gần ký túc xá không chỉ là nơi trồng rau muống, ngò gai, húng quế, kinh giới, mướp, dưa chuột... mà còn trở thành không gian tái hiện làng quê Việt Nam. Trước đây, họ từng dựng chòi lá, cấy lúa, thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Năm nay, ngoài cây nêu, họ còn trang trí mai để hoàn thiện không khí xuân. Sau nhiều năm đón Tết xa quê, cảm giác chạnh lòng vẫn nguyên vẹn. Lâm nhớ lại cái Tết đầu tiên ở Nhật, anh đã không cầm được nước mắt. "Mỗi năm trôi qua, mình càng trân quý giá trị của quê hương, nơi mình sinh ra, lớn lên và có gia đình chờ đợi", anh nói. Dịp đầu năm, hai chàng trai gửi lời chúc tới người thân ở Việt Nam: "Mong ông bà, cha mẹ và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang, vạn sự như ý". Với họ, cây nêu dựng giữa Aichi không chỉ là biểu tượng phong tục, mà còn là lời nhắc về cội nguồn và ước mong sớm có ngày trở về đoàn viên trọn vẹn.