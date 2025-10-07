Truy tố TikToker Dưỡng Dướng Dường

VKSND Khu vực 8 - Đà Nẵng đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Mai Văn Dưỡng (39 tuổi, còn gọi là TikToker Dưỡng Dướng Dường) về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo khoản 2 Điều 331 BLHS.

Bị can Mai Văn Dưỡng bị bắt tạm giam từ ngày 10-4-2025, đến ngày 25-9-2025 được thay đổi biện pháp ngăn chặn sang bảo lĩnh.

Theo cáo trạng, từ ngày 30-9-2024 đến ngày 4-12-2024, Mai Văn Dưỡng sử dụng tài khoản TikTok "@duongduongduong_xongnha" có 235,600 người theo dõi; 4,1 triệu người thích với danh xưng "Dáo xư" thường xuyên đăng tải, phân tích tài khoản TikTok "NL CEO" của bà LTHN (ngụ TP.HCM).

Bà N được xác định là Giám đốc điều hành Công ty TNHH Bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ JT A (gọi tắt: Bệnh viện JT A). Bà N đã đăng ký quảng cáo với danh xưng "NL" và được Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế xác nhận.

TikToker Dưỡng Dướng Dường thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CA

Bị can Dưỡng đã đăng các nội dung NL kêu gọi từ thiện, cá độ bóng đá, cắt mí nhưng không gây tê; khách hàng căng chỉ da mặt về ngất xỉu nguyên năm...

Ngày 30-9-2024, bị can Dưỡng đăng tải video có tiêu đề "NL - Dã tâm ẩn sâu sau những lời ngọt ngào..." và gắn tên "NL CEO"... với 814.900 lượt xem, 27.700 lượt thích, 3.484 lượt bình luận trên Tiktok, 15.000 lượt like, 3000 bình luận trên Facebook.

Đến ngày 28-11-2024, Dưỡng đăng tải 34 video có nội dung xuyên tạc, xúc phạm bà LTHN và Bệnh viện JT A trên kênh tiktok "@duongduongduong_xongnha".

Lúc này, Mai Văn Dưỡng và bà LTHN không quen biết, không mâu thuẫn gì và chưa từng là khách hàng của Bệnh viện JT A. Mục đích Dưỡng đăng tải các video sai sự thật công kích "NL CEO" nhằm mục đích quảng cáo, bán hàng phong thủy.

Các phát ngôn của Dưỡng nhắc đến các nhân vật có tên "CEO, F1, Hà Ngông" có cùng đặc điểm với "NL". Dưỡng lấy bộ ảnh “NL” chụp vào khoảng năm 2009 - 2010 để bôi nhọ. Những hình ảnh tin nhắn, hình ảnh bình luận và video mà Dưỡng dẫn chứng nhằm công kích, xuyên tạc đều liên quan trực tiếp đến "NL CEO" - chính là bà LTHN.

Kết quả điều tra xác định bà LTHN là người có ảnh hưởng trên không gian mạng. Việc Mai Văn Dưỡng công kích, xuyên tạc bà N và Bệnh viện JT A thu hút rất nhiều người xem và bình luận. Video thấp nhất có 199.800 lượt xem, cao nhất là 3,8 triệu lượt xem với rất nhiều bình luận tiêu cực.

Quá trình điều tra xác định, vào thời điểm Mai Văn Dưỡng công kích, Bệnh viện JT A đang giải quyết vụ việc có liên quan với khách hàng tên là LQT (một chủ tiệm vàng).

Cụ thể, ngày 26-8-2024, bà T đến Bệnh viện JT A sử dụng nhiều dịch vụ, trong đó có "cấy mỡ má" do bác sĩ LNKH thực hiện và xuất viện cùng ngày. Sau phẫu thuật, vùng má của bà T bị sưng, xơ, cứng nên tái khám tại Bệnh viện JT A nhưng sau đó bà T không điều trị.

Ngày 29-10-2024, bà T khám và điều trị tại bệnh viện khác và được bác sĩ phẫu thuật dẫn lưu ổ áp xe và nạo bớt chất làm đầy vùng má trái. Đến ngày 30-10-2024, bà T xuất viện và được xác định không có cơ sở dự đoán diễn biến tình trạng của bà T sau 3 tháng nếu không phẫu thuật.

Tuy nhiên, Dưỡng dẫn chứng trường hợp của bà T và NTNB (khách hàng, chủ tài khoản Facebook "HDC” đến làm dịch vụ vào ngày 16-3-2024) cùng một số thông tin khác để bịa đặt, vu khống xúc phạm uy tín của Bệnh viện JT A.

Trong khi đó, Bệnh viện JT A được đăng ký doanh nghiệp năm 2018. Bệnh viện đã ký kết hợp đồng với 86 bác sĩ, điều dưỡng đều có chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Trong năm 2022 và 2023, Bệnh viện được Sở Y tế TP.HCM kiểm tra, đánh giá chấm điểm trung bình các tiêu chí tăng từ 2.84 lên 3.35 trên thang điểm 4.0 (cao nhất). Bệnh viện JT A là đơn vị có uy tín trong ngành thẩm mỹ, nên việc Dưỡng bịa đặt và xuyên tạc đã tạo nên ảnh hưởng xấu, tiêu cực trong xã hội.

Ngày 16-1-2025, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam (cũ) kết luận giám định đối với phát ngôn của Mai Văn Dưỡng trong 34 video nêu trên.

Theo đó, những phát ngôn của bị can Dưỡng đã xuyên tạc, vu khống, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của bà LTHN và bà TTKN (Giám đốc Trung tâm chăm sóc khách hàng Bệnh viện JT A).

Trong đó, có những nội dung thuộc bí mật cá nhân, gia đình và đời sống riêng tư của bà LTHN. Có nội dung xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của Bệnh viện JT A, khiến bệnh viện thiệt hại doanh thu hơn 421 triệu đồng vì khách huỷ dịch vụ, yêu cầu hoàn tiền...

Các phát ngôn của bị can Dưỡng đã vi phạm điểm d khoản 2 Điều 12 Luật Công nghệ thông tin; điểm a, điểm b khoản 3 Điều 16 Luật An ninh mạng; khoản 2 Điều 38 BLDS. Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội...