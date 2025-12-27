Lật xe chở đoàn thiện nguyện, 8 người tử vong
Lào Cai Chiếc xe chở 18 người bị lật ở xã Phình Hồ sáng nay, làm 8 người tử vong, nhiều người bị thương; lực lượng chức năng đang cứu hộ.
* Tiếp tục cập nhật
Đại diện chính quyền xã Phình Hồ cho biết vụ tai nạn xảy ra vào sáng 27/12, tại Km34, quốc lộ 174.
Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, chiếc xe đang chở một đoàn đi thiện nguyện thì bị lật, khiến 8 người tử vong.
Đoàn có 18 người, hầu hết là giáo viên từ Hà Nội lên, đại diện Trường Mầm non xã Phình Hồ, điểm mà đoàn dự kiến đến, cho biết.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hoàng Phong
Lực lượng chức năng đang đưa nạn nhân ra ngoài. Nguyên nhân vụ tai nạn chưa được xác định cụ thể, song theo sơ bộ ban đầu có thể do xe mất phanh dẫn tới tai nạn.
Tại hiện trường, chiếc xe 29 chỗ lật ngửa ngay đoạn dốc, mảnh vỡ vương vãi khắp nơi. Xe gặp nạn khi đang di chuyển theo hướng từ thôn Hạnh Phúc xuống thôn Tằng Ghênh của xã Phình Hồ.
Địa điểm xảy ra vụ lật xe sáng 27/12 tại xã Phình Hồ, Lào Cai. Đồ họa: Hoàng Khánh.
