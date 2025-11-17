Sạt lở trên đèo Khánh Lê trúng ô tô khách, 6 người tử vong

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 22 giờ 30 ngày 16-11.

Thời điểm này, xe khách 40 chỗ của hãng Phương Trang mang biển số TP.HCM chạy trên quốc lộ 27C - đèo Khánh Lê, theo hướng Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đi Quảng Ngãi.

Xe khách bị nạn trong đêm. Ảnh: XH

Khi đến kM 45 thì bị sạt lở đất đá đổ vào bên phải, khiến xe bị hư hỏng nặng

Thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa to, sạt lở hai đầu tại kM 43 và kM47 nên việc tiếp cận hiện trường gặp khó khăn.

Đến khoảng 0 giờ ngày 17-11, lực lượng chức năng mới tiếp cận được hiện trường vụ tai nạn.

Theo báo cáo ban đầu của cơ quan chức năng, vụ sạt lở đất khiến sáu người chết, trong đó bốn người chết tại chỗ.