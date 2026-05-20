Lần đầu tiên TP.HCM có địa phương đo chỉ số hạnh phúc người dân

71,9% người dân hạnh phúc

Chiều 19/5, UBND phường Thủ Đức phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM tổ chức hội nghị công bố “Bộ tiêu chí phường Thủ Đức hạnh phúc” và kết quả khảo sát đợt 1.

Đây là địa phương đầu tiên của TP.HCM triển khai khảo sát, đo lường mức độ hạnh phúc của người dân trên cả phương diện vật chất lẫn tinh thần.

Hệ thống đo lường được thiết kế chặt chẽ với 3 phương diện, bao gồm: vật chất, tinh thần và nhận thức; 10 tiêu chí phản ánh các lĩnh vực đời sống thiết yếu cùng 50 chỉ số cụ thể, bám sát trải nghiệm sống hằng ngày của người dân.

Người dân theo dõi công bố bộ tiêu chí

Tổng cộng đã có 6.000 mẫu hợp lệ của người có độ tuổi 18-70 tại 52 khu phố được đưa vào phân tích.

Kết quả cho thấy, 71,9% người dân địa phương tự đánh giá ở mức hạnh phúc và rất hạnh phúc, dù vẫn còn những áp lực nhất định về kinh tế và hạ tầng đô thị.

Ông Mai Hữu Quyết, Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức cho biết, kết quả khảo sát phản ánh rất sát thực trạng từng địa bàn dân cư. Những khu phố có hạ tầng tốt, đường sá khang trang thường ghi nhận chỉ số hạnh phúc cao hơn. Ngược lại, những nơi còn hạn chế về cơ sở vật chất sẽ là trọng điểm để chính quyền tập trung nguồn lực nâng cấp.

Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức - ông Mai Hữu Quyết phát biểu

"Tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu của văn kiện đều nói về hạnh phúc nên chúng tôi đặt hàng Viện Nghiên cứu phát triển có bộ tiêu chí đánh giá mức độ hạnh phúc của người dân với quan điểm lấy người dân làm trung tâm. Từ sự đánh giá thật lòng, khách quan của người dân sẽ là cơ sở để chúng tôi thay đổi, điều chỉnh cách quản trị để làm sao các chính sách đưa ra phục vụ tốt nhất, đúng nhất mong muốn, nguyện vọng của người dân trên địa bàn", ông Mai Hữu Quyết nói.

Đáng chú ý, một phát hiện thú vị từ khảo sát là hạnh phúc không hoàn toàn phụ thuộc vào yếu tố kinh tế: Người có thu nhập thấp chưa chắc ít hạnh phúc hơn, trong khi nhóm thu nhập cao lại thường đối mặt với nhiều áp lực, căng thẳng hơn.

Kết quả chỉ số hạnh phúc

Bên cạnh các chỉ số định lượng, người dân còn gửi hơn 20 trang góp ý chi tiết. UBND phường Thủ Đức cam kết sẽ cụ thể hóa các kiến nghị này thành kế hoạch hành động thiết thực, ưu tiên xử lý các vấn đề thu nhập, giáo dục, y tế và hạ tầng.

Bước ngoặt trong cách quản trị đô thị

Tại hội nghị, các chuyên gia và nhà khoa học đánh giá cao sáng kiến này. Ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM cho rằng, bộ tiêu chí có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh thành phố đang chuyển mạnh từ mô hình quản lý hành chính sang quản trị địa phương. Sáng kiến này không chỉ nằm ở tinh thần hướng đến người dân, mà còn tạo ra công cụ đo lường cụ thể để kiểm chứng hiệu quả thực tế của chính sách.

Ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM phát biểu

"Rõ ràng các chính sách hội tụ là người dân. Và vấn đề này không phải là khẩu hiệu mà cụ thể, cảm nhận của bà con được đo lường, được lắng nghe và được cải thiện để giúp cho câu chuyện chính sách ngày càng gần dân hơn, sát dân hơn và người dân càng ngày càng hạnh phúc hơn", ông Phạm Bình Anh đánh giá.

Đồng tình với quan điểm này, TS Nguyễn Thị Kim Liên, Trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị khu vực II, nhận định bộ tiêu chí rất phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay. Bà đề xuất TP.HCM cần nghiên cứu nhân rộng mô hình để góp phần xây dựng một siêu đô thị cân bằng giữa phát triển kinh tế và sự hài lòng của công dân, hướng tới mục tiêu "100 thành phố đáng sống".

TP.HCM dự kiến sẽ xây dựng bộ chỉ số hạnh phúc cấp địa phương áp dụng cho toàn thành phố.

Góp ý thêm, TS Nguyễn Thị Hậu, Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử TP.HCM đề nghị các đợt khảo sát tới cần mở rộng cách tiếp cận đối với nhóm người yếu thế, người không sử dụng thiết bị thông minh để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.

Dự kiến trong thời gian tới, Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM sẽ đề xuất UBND TP.HCM xây dựng bộ chỉ số hạnh phúc cấp địa phương áp dụng cho toàn thành phố.