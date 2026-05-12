Ông Trần Lưu Quang: Không xây mới chung cư cao tầng ở trung tâm TP HCM

Tại buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, ngày 11/5, trả lời về tình trạng kẹt xe nội đô và quá tải hạ tầng trung tâm, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cho biết thành phố đang nghiên cứu điều chỉnh cấu trúc đô thị theo hướng giãn dân ra vùng ven.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang trả lời cử tri, chiều 11/5. Ảnh: An Phương

Theo ông, các dự án nhà ở mới sẽ ưu tiên phát triển tại khu vực ngoại thành, gắn với đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ để kết nối thuận lợi với trung tâm.

"Chung cư cao tầng sẽ không mọc ở trung tâm nữa. Những khu đất lớn sẽ ưu tiên làm công viên, không gian công cộng phục vụ cộng đồng", ông Quang nói.

Ngoài việc hạn chế cao ốc ở khu vực lõi đô thị, TP HCM cũng nghiên cứu mô hình nhà ở thương mại giá hợp lý tại các khu vực xa trung tâm. Đây không phải nhà ở xã hội hay nhà ở thuê mua, nhưng sẽ có mức giá phù hợp với khả năng chi trả của một bộ phận người dân.

Khu trung tâm TP HCM, tháng 10/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Lãnh đạo thành phố cho biết để thu hút người dân chuyển dịch ra ngoài trung tâm, TP HCM sẽ đồng thời đầu tư mạnh hệ thống giao thông kết nối, rút ngắn thời gian di chuyển. Nhiều dự án hạ tầng lớn sẽ được triển khai, trong đó có đường sắt đô thị và tuyến kết nối Thủ Thiêm với sân bay Long Thành.

Chủ trương hạn chế phát triển cao ốc tại trung tâm đã được TP HCM đặt ra nhiều năm qua. Theo Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030, thành phố hạn chế dự án cao tầng mới tại 7 quận nội thành cũ nếu hạ tầng kỹ thuật và xã hội chưa đáp ứng.

Từ đầu năm nay, TP HCM cũng kiểm kê quỹ đất công bỏ trống hoặc sử dụng kém hiệu quả để chuyển đổi thành công viên, vườn hoa tạm và không gian công cộng, đặc biệt tại nhiều khu đất trung tâm.