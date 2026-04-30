Thiết kế trung tâm hành chính 30.000 tỷ đồng của TP HCM

Ngày 29/4, TP HCM khởi công Trung tâm hành chính mới tại phường An Khánh với vốn gần 30.000 tỷ đồng, trên khu đất 46,7 ha nằm ở lõi Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Dự án do Sun Group đầu tư theo hình thức PPP, hợp đồng BT, sở hữu vị trí đắc địa khi bao quanh bởi các trục đường lớn và hướng ra sông Sài Gòn, kết nối trực tiếp trung tâm hiện hữu. Từ trên cao, khu đất xây dựng trung tâm hành chính mới đã cơ bản hoàn tất san lấp mặt bằng, sẵn sàng cho giai đoạn thi công chính.

Dự án Trung tâm hành chính mới TP HCM gồm bốn hợp phần: trung tâm hành chính, quảng trường trung tâm, nhà hát và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, dự kiến hoàn thành sau hai năm.

Toàn khu được quy hoạch theo triết lý "Của Dân - Do Dân - Vì Dân", với ba phân khu chức năng tạo không gian hành chính, văn hóa và cộng đồng hiện đại tại lõi Thủ Thiêm.

Phân khu 1 tên "Của Dân" nằm ven sông Sài Gòn, dài khoảng 169 m, rộng 325 m; phân khu 2 tên "Do Dân" rộng khoảng 3,2 ha, nổi bật với quảng trường trung tâm và đài phun nước.

Hiện khu vực dự án đang được rào chắn, san lấp mặt bằng để chuẩn bị cho các hạng mục xây dựng chính.

Phân khu 3 tên "Vì Dân" là trung tâm của toàn dự án, gồm quảng trường lớn, Tòa nhà Trung tâm hành chính và Nhà hát kết hợp trung tâm hội nghị - biểu diễn.

Quảng trường rộng 6,6 ha, dài khoảng 350 m, sức chứa 268.000-500.000 người, được định hướng phục vụ các sự kiện quy mô lớn như lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia.

Tại phân khu này, nổi bật là công trình Trung tâm hành chính cao khoảng 30 tầng, nằm ở góc đại lộ Mai Chí Thọ - Tố Hữu. Hiện khu vực này đã rào chắn, san lấp mặt bằng và một phần còn ngập nước.

Khối Trung tâm hành chính có diện tích sàn khoảng 272.000 m2, được thiết kế với cảm hứng từ tiêu ngữ "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Trong đó, khối tòa nhà lớn nhất tượng trưng cho "Độc lập", thể hiện nền tảng được xây dựng từ những hy sinh của các thế hệ đi trước.

Tòa nhà hành chính mới dự kiến phục vụ hơn 8.000 cán bộ, công chức, viên chức và tiếp nhận 1.500-2.000 lượt người giao dịch mỗi ngày qua hệ thống "một cửa".

Sau giờ hành chính, công trình được định hướng trở thành không gian mở, tiếp tục duy trì hoạt động đô thị về đêm thay vì khép kín như mô hình công sở truyền thống.

Cạnh tòa nhà hành chính là công viên trung tâm với mặt hồ rộng khoảng 12 ha, dự kiến trở thành không gian tổ chức nhạc nước, pháo hoa và các hoạt động cộng đồng.

Hiện khu vực này cơ bản hoàn tất san lấp mặt bằng, đồng thời giữ lại một số tuyến rạch tự nhiên trong tổng thể quy hoạch.

Bên cạnh trung tâm hành chính là Nhà hát đa năng kết hợp Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn quy mô khoảng 2.000 chỗ. Công trình được thiết kế phục vụ biểu diễn nghệ thuật, hội nghị, triển lãm và nhiều hoạt động cộng đồng.

Các không gian trong Trung tâm hành chính mới được quy hoạch linh hoạt, kết hợp chức năng công sở với công trình phục vụ cộng đồng như công viên, thư viện và các khu vực hỗ trợ phát triển kinh tế - dịch vụ.

Trung tâm hành chính mới được kỳ vọng tập trung các cơ quan đầu não đang phân tán, nâng cao hiệu quả điều hành, cải cách thủ tục và thúc đẩy mô hình chính quyền đô thị hiện đại.

Dự án sẽ kết nối trực tiếp với tuyến Metro số 2 Bến Thành - Thủ Thiêm, hướng tới hình thành hạt nhân trung tâm chính trị - hành chính - tài chính quốc tế của TP HCM, liên thông giữa sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành.