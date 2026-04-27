Làm việc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, TPHCM kiến nghị 2 nội dung quan trọng

Chiều 27-4, tại TPHCM, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM

Tham dự buổi làm việc còn có các Ủy viên Bộ Chính trị: ông Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Toàn cảnh buổi làm việc

Phía TPHCM có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM cùng các Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố...

Nguồn động viên to lớn

Báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và đoàn công tác Trung ương, ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết trong không khí phấn khởi, tự hào kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Thành ủy TPHCM vinh dự được đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đến thăm và làm việc.

"Đây không chỉ là nguồn động viên to lớn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Trung ương, mà còn tạo động lực tích cực, tiếp thêm sức mạnh để thành phố quyết tâm bứt phá mạnh mẽ cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới" - ông Nguyễn Văn Được bày tỏ.

Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, báo cáo tại buổi làm việc

Về việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và 9 nghị quyết chiến lược, ông Nguyễn Văn Được cho biết TPHCM xác định triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, được tổ chức khẩn trương, đồng bộ, linh hoạt, tạo sự thống nhất và đồng thuận cao trong toàn Đảng và toàn nhân dân.

UBND TPHCM đã ban hành chương trình hành động nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu trọng tâm. Đến nay, đã ban hành 100% chương trình, kế hoạch hành động cho 9 nghị quyết chiến lược, xác định rõ đơn vị phối hợp và các sản phẩm đầu ra.

Về mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM xác định mục tiêu tăng trưởng 2 con số là nhiệm vụ chiến lược. Do đó, ngay từ đầu năm, Thành ủy TPHCM đã ban hành chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm giai đoạn 2026 - 2030. Trên cơ sở đó, UBND TPHCM đã ban hành kế hoạch về thúc đẩy tăng trưởng 2 con số năm 2026 và 2030.

Cùng với 3 động lực truyền thống là đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, TPHCM cũng tập trung đẩy mạnh các động lực tăng trưởng mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Nhất là TPHCM tập trung xử lý quyết liệt các nhiệm vụ do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã giao. Về thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về việc làm sao từ TPHCM đến sân bay Long Thành - Đồng Nai chỉ mất 30 phút, lãnh đạo TPHCM chỉ đạo quyết liệt các tuyến đường sắt kết nối. Dự kiến, TPHCM sẽ khởi công tuyến Bến Thành - Thủ Thiêm vào dịp 30-4, còn tuyến Thủ Thiêm - Long Thành dự kiến khởi công vào khoảng tháng 6, tháng 7.

Song song đó, mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở TPHCM đã vận hành ổn định, tinh gọn và hiện đại. Việc giảm đầu mối trung gian giúp công tác chỉ đạo thông suốt, phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Trung tâm hành chính công từ phường, xã cho đến TPHCM đã thực hiện 100% các thủ tục hành chính phi địa giới. Thành phố cũng đầu tư gần 2.000 tỉ đồng cho hạ tầng số, xây dựng chiến lược dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản trị.

Về quy hoạch tổng thể, TPHCM đang triển khai lập Quy hoạch tổng thể thành phố thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm theo hướng tích hợp và thống nhất, đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia và quy hoạch vùng.

TPHCM xác định quy hoạch theo định hướng ba vùng - ba hành lang. Đến nay, TPHCM đã phê duyệt được đề cương chi tiết; các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước đã phối hợp làm việc; cố gắng thực hiện khâu phê duyệt trong tháng 10 và công bố thực hiện từ nay đến cuối năm 2026.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Được cũng cho biết TPHCM vẫn còn đối mặt với một số khó khăn, thách thức: tiến độ công tác giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, xác định giá đất và công tác quy hoạch còn chưa đạt kỳ vọng, vận hành bộ máy và chuyển đổi số vẫn còn độ trễ nhất định và chưa đồng bộ.

Kiến nghị cho TPHCM cơ chế vượt trội

Ông Nguyễn Văn Được cho hay năm 2026, TPHCM kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số, huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt từ 30-40%. Tiếp tục tập trung giải quyết 4 vấn đề tồn đọng theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, gồm ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường; xây dựng thành phố không ma túy.

Đồng thời hoàn thành công tác phê duyệt quy hoạch tổng thể để làm cơ sở triển khai các dự án trọng điểm, định hình rõ không gian và phát triển của TPHCM trong giai đoạn tới. Tháo gỡ những vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.

Nhân buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Được cho biết TPHCM kiến nghị Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương quan tâm, sớm ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới để tạo ra cơ chế đột phá vượt trội.

Song song đó, sớm ban hành Luật Đô thị đặc biệt để tạo ra hành lang pháp lý đủ mạnh cho TPHCM chủ động trong quản trị, huy động và phân bổ nguồn lực, triển khai các mô hình phát triển mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực cạnh tranh quốc tế.

Theo ông Nguyễn Văn Được, hiện TPHCM đã xây dựng dự thảo nghị quyết, dự thảo đề cương và nội dung của Luật Đô thị đặc biệt. Thành phố đang tiến hành các bước tiếp theo, sắp tới sẽ trình cho các cơ quan Trung ương, chuyên gia để lấy ý kiến và trình Bộ Chính trị, Quốc hội.

"TPHCM cam kết cùng Trung ương nỗ lực góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đất nước phát triển, tự cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc" - ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.