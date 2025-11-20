Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa: Tập trung cứu dân, chống đói, rét

Clip tình trạng ngập nhà, hư hỏng tài sản của người dân xã D'ran, tỉnh Lâm Đồng do nước từ thuỷ điện xả về quá nhanh

Cũng tại địa phương này, do mưa to lũ lớn, tại Tiểu khu 132 có 10 người bị mắc kẹt.

Lực lượng cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng lên phương án tiếp cận hiện trường. Đến sáng 20-11, lực lượng chức năng đã liên lạc với 10 người và xác nhận vẫn an toàn. Tuy nhiên, khu vực này đang bị cô lập, không đảm bảo an toàn nên lực lượng cứu hộ và UBND xã Lạc Dương đang lên phương án để đưa nhóm 10 người đến nơi an toàn.

Cấm xe trên 3,5 tấn lên đèo Tà Nung

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa có thông báo cấm các phương tiện ô tô tải có trọng tải lớn hơn 3,5 tấn lưu thông qua tuyến đèo Tà Nung (ĐT 725) từ 14 giờ ngày 20-11 đến 24 giờ ngày 23-11.

Theo sở này, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài từ ngày 16 đến 19-11, các tuyến đường vào Đà Lạt (đèo Prenn, Mimosa, D’ Ran) bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng và đã cấm lưu thông. Đồng thời hiện nay, tình hình mưa, bão có khả năng tiếp tục kéo dài đến ngày 23-11.

Do vậy, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông vào Đà Lạt, Sở Xây dựng thông báo cấm xe 3,5 tấn lưu thông qua đèo Tà Nung như trên. Một tuyến đường khác để ra/vào Đà Lạt là đèo Sacom Tuyền Lâm - thay thế cho đèo Mimosa, đèo Prenn đang bị sạt lở.