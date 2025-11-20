Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa: Tập trung cứu dân, chống đói, rét
Ngay sau khi nhận lệnh từ Sư đoàn 372,Trung đoàn 930 chuẩn bị 2 máy bay trực thăng và lực lượng cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng bay cứu trợ nhân dân
Clip: Tại cảng Hòn Rớ (phường Nam Nha Trang), nhiều cano đang tập trung để cẩu lên ô tô trung chuyển đến khu vực ngập lụt quanh địa bàn tỉnh Khánh Hoà
Anh Hồ Anh Ngọc tài xế xe BKS 79H013.35 cho biết xe anh đã chở được 2 cano lên khu vực đường D30 - Võ Nguyên Giáp
Trưa 20-11, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa phát tin dự báo tình hình thủy văn trong 24 giờ tới.
Theo đó, trong 24 giờ tới, trên sông Dinh Ninh Hòa lũ tiếp tục lên và đạt đỉnh vào trưa chiều nay sau đó giảm chậm và duy trì ở mức cao. Trên sông Cái Nha Trang trong 6 giờ tới lũ giảm chậm xuống mức báo động 3, sau đó lên trở lại vào đêm nay và sáng sớm mai. Trên sông Cái Phan Rang lũ giảm xuống trên dưới mức báo động 1, riêng hạ lưu lũ giảm chậm, duy trì ở mức báo động 1-2. Khả năng xuất hiện các hiện tượng thủy văn nguy hiểm: Lũ, lũ quét, sạt lở đất.
Nước từ sông Cái Phan Rang chảy về sát mép cầu Đạo Long 1, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa
Cũng theo cơ quan này, trong 24 giờ qua, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa đang lên chậm và đã vượt mức lũ lịch sử. Trên thượng lưu sông Cái Nha Trang, thượng lưu sông Cái Phan Rang và sông Lu lũ đã đạt đỉnh và đang giảm chậm, riêng hạ lưu các sông lũ đang lên. Đỉnh lũ tại trạm Đồng Trăng đạt 13,14 m (lúc 5 giờ ngày 20-11), ở trên mức báo động 3 là 2,14 m, dưới mức lũ lịch sử là 0,28 m; tại trạm Tân Mỹ đạt 40,25 m (lúc 4 giờ ngày 20-11) trên mức báo động 3 là 2,75 m, dưới mức lũ lịch sử là 0,96 m.
Clip tình trạng ngập nhà, hư hỏng tài sản của người dân xã D'ran, tỉnh Lâm Đồng do nước từ thuỷ điện xả về quá nhanh
Cũng tại địa phương này, do mưa to lũ lớn, tại Tiểu khu 132 có 10 người bị mắc kẹt.
Lực lượng cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng lên phương án tiếp cận hiện trường. Đến sáng 20-11, lực lượng chức năng đã liên lạc với 10 người và xác nhận vẫn an toàn. Tuy nhiên, khu vực này đang bị cô lập, không đảm bảo an toàn nên lực lượng cứu hộ và UBND xã Lạc Dương đang lên phương án để đưa nhóm 10 người đến nơi an toàn.
Cấm xe trên 3,5 tấn lên đèo Tà Nung
Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa có thông báo cấm các phương tiện ô tô tải có trọng tải lớn hơn 3,5 tấn lưu thông qua tuyến đèo Tà Nung (ĐT 725) từ 14 giờ ngày 20-11 đến 24 giờ ngày 23-11.
Theo sở này, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài từ ngày 16 đến 19-11, các tuyến đường vào Đà Lạt (đèo Prenn, Mimosa, D’ Ran) bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng và đã cấm lưu thông. Đồng thời hiện nay, tình hình mưa, bão có khả năng tiếp tục kéo dài đến ngày 23-11.
Do vậy, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông vào Đà Lạt, Sở Xây dựng thông báo cấm xe 3,5 tấn lưu thông qua đèo Tà Nung như trên. Một tuyến đường khác để ra/vào Đà Lạt là đèo Sacom Tuyền Lâm - thay thế cho đèo Mimosa, đèo Prenn đang bị sạt lở.
Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí Thư tỉnh uỷ Khánh Hòa, ngày 20-11 trực tiếp chỉ đạo ứng cứu, đưa dân ra khỏi khu vực ngập lụt tại xã Suối Hiệp, Khánh Hòa.
Theo ông Nghiêm Xuân Thành, thiên tai lần này đặc biệt nghiêm trọng và thương tâm. Tại xã Tây Khánh Vĩnh, còn hơn 1.000 người bị mắc kẹt đang trú tạm tại một nhà thờ nhưng đã thiếu lương thực. Nhiều hộ khác phải leo lên núi từ đêm qua, hiện trong tình trạng đói rét, nhất là người già và trẻ em.
Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí Thư tỉnh uỷ Khánh Hoà trực tiếp chỉ đạo cứu hộ, cứu nạn
Ở xã Diên An, Diên Điền, tình trạng ngập lụt rất nặng nề. Còn tại phường Tây Nha Trang, người dân liên tục kêu cứu khi nước dâng nhanh từng phút. Tỉnh lo ngại con số thiệt hại còn tăng thêm.
"Nhiều nhà có người già, trẻ em nhưng trong đêm, chúng tôi bất lực không thể vào được. Tôi gọi cho bí thư, chủ tịch các xã bị ngập nặng nhưng không liên lạc được. Có nơi báo ‘thất thủ’, nước tại trụ sở UBND xã đã dâng 2 m... Nhiệm vụ bây giờ cực kỳ cấp bách, phải tập trung cứu dân, đặc biệt là chống đói và rét"- Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nói.
Gia đình có người già và trẻ nhỏ đang ngồi trên mái nhà ở thôn Thủy Tú, phường Tây Nha Trang
Người dân phường Tây Nha Trang lên mái nhà chờ lực lượng chức năng đến cứu giúp
Clip: cận cảnh cứu người dân ra khỏi khu vực ngập tại phường Nam Nha Trang
Trưa 20-11, ông Võ Hữu Xuân, Chủ tịch UBND xã Ninh Gia, Lâm Đồng, cho biết nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến cầu treo dân sinh tại địa phương bị cuốn trôi.
Sự cố xảy ra vào vào sáng cùng ngày, trên cầu không có người qua lại nên không có thiệt hại về người.
Nước lũ cuốn trôi cầu treo bắc qua sông Đa Nhim ở Lâm Đồng
Theo ông Xuân, cầu treo dân sinh có tên Phú Thiện, dài hàng chục mét bắc qua sông Đa Nhim. Hiện tại, các cơ quan chức năng phong tỏa hiệnh trường, xử lý sự cố.
Một số khu vực ven sông Đa Nhim ở địa phương bị nước dâng gây ngập, ảnh hưởng đến đời sống người dân.
Sáng 20-11, Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) nhận lệnh của Quân chủng Phòng không - Không quân về việc sẵn sàng máy bay cứu hộ, cứu nạn tại các tỉnh Nam Trung Bộ.
Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, Sư đoàn 372 đã lệnh cho Trung đoàn 930 chuẩn bị trực thăng và lực lượng cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng bay cứu trợ nhân dân các tỉnh khu vực miền Trung.
Trung đoàn 930 cũng đã điều 2 máy bay sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bay cứu nạn, vận chuyển hàng cứu trợ tới khu vực các tỉnh Nam Trung bộ đang bị ngập sâu, chia cắt, cô lập nhiều khu dân cư do mưa lớn kéo dài.
Hai trực thăng của Trung đoàn 930 sẵn sàng cất cánh
Hàng hóa, lương thực, thực phẩm được sắp xếp lên máy bay
Trưa 20-11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo (cập nhất đến 11 giờ cùng ngày) về tình hình mưa lũ.
Theo báo cáo, hiện đã có 11 người chết (tăng thêm 2 người so với báo cáo trước). Cụ thể, phường Sông Cầu: 1 người (chị Võ Thị Út, SN 1993), tử vong do sập nhà. Xã Xuân Phước: 1 người (bà Ngô Thị Mười, SN 1934). Xã Tuy An Bắc: 1 người (ông Lê Văn Thạch, SN 1978), bị lật thuyền khi chuyển người nhà. Xã Tuy An Tây: 2 người (ông Lê Ngộ, SN 1930 và bà Nguyễn Thị Chỉnh, SN 1935 (2 vợ chồng).
Xã Tuy An Đông: 2 người (chưa xác định danh tính và nguyên nhân). Xã Hòa Xuân: 2 người (cháu Lê Thị Bích Như, SN 2009 và cháu Lê Thị Như Tâm, SN 2015 (2 chị em) bị sạt lỡ đá đè chết. Xã Hòa Mỹ: 2 người chết (chưa xác định danh tính).
Bên cạnh đó, có 4 người ở xã Ô Loan và xã Tuy An Đông mất tích.
Thiệt hại về nhà ở: Có 8 nhà bị sập đổ và cuốn trôi, có 33.630 lượt nhà bị ngập; số hộ bị cô lập 11.578 hộ; số hộ phải di dời khẩn cấp 11.242 hộ…
Sáng 20-11, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa thông báo tạm ngừng cấp nước tại các phường Nha Trang, Nam Nha Trang, Bắc Nha Trang, Tây Nha Trang và khu vực lân cận do trạm bơm bị ngập.
Nhiều khu vực ở Nhà Trang ngập sâu
Theo Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa, trong 12 giờ qua, mực nước trên sông Cái Nha Trang dâng nhanh. Tại trạm thủy văn Đồng Trăng, mực nước đạt 12,95 m (lúc 3 giờ ngày 20-11), vượt báo động 3 1,95 m, khiến hai trạm bơm Võ Cạnh và Xuân Phong bị ngập sâu, không thể vận hành.
Từ 7 giờ ngày 20-11, công ty buộc phải tạm ngừng cấp nước cho toàn bộ khu vực nêu trên và đang huy động lực lượng để khắc phục, khôi phục cấp nước sinh hoạt ngay khi nước rút.
Sáng 20-11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đèo Phượng Hoàng, trên Quốc lộ 26 tiếp tục xảy ra sạt lở.
Hiện trường sạt lở đèo Phương Hoàng
Theo đó, đoạn sạt lở đèo Phương Hoàng tại Km35+300 Quốc lộ 26 (qua xã Ea Trang, tỉnh Đắk Lắk). Khu vực này hiện đất đá tiếp tục sạt xuống đường, xe cộ không lưu thông được và có khả năng còn tiếp tục sạt lở.
Trước tình hình này, lực lượng CSGT tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp phía Khánh Hòa tạm dừng các phương tiện, không cho xe đi lên đèo.
Trước tình hình sạt lở đèo diễn biến phức tạp, nhằm bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất điều chỉnh lưu thông trên một số tuyến đèo ra vào TP Đà Lạt cũ.
Các đèo biểu tượng màu đỏ đang bị cấm lưu thông
Các tuyến đèo cấm lưu thông:
- Các tuyến đèo nối Lâm Đồng – Khánh Hoà: Đèo Khánh Lê – cấm từ ngày 17-11; đèo Sông Pha (Ngoạn Mục) – cấm từ 19-11; đèo D’ran – cấm từ cuối tháng 10-2025.
Các tuyến đèo nối Lâm Đồng – khu vực TP HCM – Đồng Nai: Đèo Prenn cấm từ ngày 17-11; đèo Mimosa cấm từ sáng 20-11.
Các tuyến đường lưu thông lên Đà lạt và ngược lại:
- Lộ trình Lâm Đồng – Đồng Nai – TP HCM: Quốc lộ 20 – đèo Bảo Lộc – cao tốc Liên Khương – Prenn – đèo Sacom Tuyền Lâm – hồ Tuyền Lâm – Trung tâm Đà Lạt.
Chú ý xe tải từ 15 tấn trở lên cần đi hướng đèo Tà NungĐối với xe tải muốn vào Đà Lạt cần đi theo hướng đèo Tà Nung.
- Lộ trình Lâm Đồng – Phan Thiết: Có thể đi theo đèo Đa Mi (Quốc lộ 55) hoặc đèo Gia Bắc (Quốc lộ 28) - khu vực Đức Trọng (cũ) - Quốc lộ 20 - cao tốc Liên Khương - đèo Sacom Tuyền Lâm - hồ Tuyền Lâm - trung tâm Đà Lạt
Sáng 20-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk họp khẩn ứng phó với mưa lũ trên địa bàn.
Tham dự cuộc họp có ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đák Lắk; ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 5; Thiếu tướng Phạm Hải Châu, Cục trưởng Cục Cứu hộ, cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu…
Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk họp khẩn với các sở, ngành, cơ quan chức năng
Tại cuộc họp, các thành viên nghe cơ quan chức năng báo cáo tình hình thời tiết; lưu lượng xả lũ các thủy điện đầu nguồn; tình hình triển khai lực lượng, phương tiện; tình hình di dời dân...
Thiếu tướng Trần Thanh Hải đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp, tham mưu, triển khai lực lượng, phương tiện, lương thực thực phẩm... ứng phó kịp thời người dân vùng cô lập. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, lực lượng vũ trang phát huy tốt phương châm “bốn tại chỗ” trong ứng phó. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, tuân thủ nghiêm quy định bảo đảm an toàn; duy trì thông tin liên lạc thông suốt trong chỉ huy, điều hành ứng cứu.
Theo Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Quân khu 5 đã để xuất Bộ Quốc phòng sẵn sàng trực thăng ứng cứu khi có tình huống.
Hiện nay, thủy điện sông Ba xả hơn 13.000m3/s; hơn 3.000 người tại 28 xã, phường cần di dời.
Trước tình hình khẩn cấp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đák Lắk huy động 12.323 cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng phó. Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Quân khu 5 và các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng đã chuẩn bị 224 xe ô tô các loại; 121 ca nô, xuồng máy; 1 máy chống sập, 24 máy bơm, 26 máy phát điện, 69 phao bè cứu sinh; 350 bộ nhà bạt các loại; 8.088 phao tròn cứu sinh; 7.179 áo phao và phương tiện, trang bị, vật chất khác… để cứu hộ, cứu nạn tại các điểm ngập lụt nặng…
Lúc 9 giờ 10 phút sáng nay, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa phát tin lũ khẩn cấp.
Theo đó, mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên hệ thống sông Cái Nha Trang và sông Cái Phan Rang đồng loạt lên cao. Nhiều trạm ghi nhận mực nước vượt báo động 3, tiệm cận mức lũ lịch sử, nguy cơ gây ngập sâu và lũ quét ở nhiều khu vực.
Cụ thể, trên sông Cái Nha Trang: Đồng Trăng 12,83 m (trên BĐ3 1,83 m); Diên Phú 6,60 m (trên BĐ3 1,10 m). Trên sông Cái Phan Rang: Tân Mỹ 38,58 m (trên BĐ3 1,08 m); Phan Rang 4,85 m (trên BĐ3 0,35 m).
Số liệu quan trắc cùng thời điểm cho thấy các trạm liên tục duy trì mức nước vượt báo động 3: Đồng Trăng dao động 1.100–1.283 cm; Diên Phú vượt BĐ3 từ 30–110 cm; Tân Mỹ ghi nhận mức cao nhất 3.858 cm, Phan Rang vượt BĐ3 từ 30–50 cm.
Dự báo, trong 6 giờ tới, lũ trên sông Cái Nha Trang và Cái Phan Rang vẫn giảm chậm nhưng hạ lưu sông Cái Phan Rang tiếp tục lên. Đỉnh lũ tại trạm Phan Rang có thể vượt báo động 3 từ 0,4–1,0 m. Từ 7 đến 24 giờ tới, lũ trên hai sông có khả năng tăng trở lại, tiếp tục ở mức trên báo động 3.
Nhiều khu vực có nguy cơ ngập sâu, gồm: Suối Dầu, Suối Hiệp, Diên Khánh, Diên Điền, Diên Lạc, Nha Trang, Tây Nha Trang, Bắc – Nam Nha Trang; Bắc – Nam Cam Ranh, Ba Ngòi, Trung Khánh Vĩnh; Bác Ái Tây, Bác Ái, Ninh Sơn, Mỹ Sơn, Phước Hậu, Ninh Phước, Đô Vinh, Bảo An, Phan Rang, Phước Dinh, Đông Hải… Phạm vi ngập có thể lan rộng, với độ sâu phổ biến 1–2,5 m, nơi thấp trũng có thể vượt 3,5 m.
Ngoài ngập lụt diện rộng, cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ảnh hưởng an toàn hồ chứa và nguy hiểm khi đi lại qua đập tràn. Lũ cũng có thể gây tắc nghẽn giao thông, uy hiếp tính mạng và làm gia tăng ô nhiễm môi trường tại các khu vực đô thị thấp trũng.
Sáng 20-11, đoàn cứu trợ của Công an tỉnh Đắk Lắk từ phường Buôn Ma Thuột tất bật đưa hàng hóa lên xe để về các xã, phường phía Đông tỉnh Đắk Lắk để cứu trợ khẩn cấp người dân vùng lũ.
Trước đó, đêm 19 và rạng sáng 20-11, cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Thanh niên, Ban Phụ nữ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk miệt mài sắp xếp hàng chục tấn hàng hóa lên xe, chuẩn bị hướng về người dân vùng lũ.
Thiếu tá Nguyễn Thanh Thủy, Phó Ban Thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết các cán bộ, chiến sĩ đang gấp rút hoàn tất chuyến xe cứu trợ hơn 10 tấn hàng hóa. Khi đường bớt ngập, được giải tỏa, đoàn sẽ lên đường xuống các vùng ngập lụt.
Hàng hóa chuẩn bị cứu trợ gồm: mì gói, gạo, nước uống, xà phòng, kem đánh răng, bàn chải và thực phẩm dùng liền. “Đây là tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ và các nhà hảo tâm, với mong muốn chung tay hỗ trợ bà con vượt qua thời điểm khó khăn này” - Thiếu tá Thủy chia sẻ.
Cũng theo Thiếu tá Thủy, trong những ngày qua, hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị lực lượng Công an tỉnh đã có mặt tại những điểm xung yếu, ngập lụt để hỗ trợ sơ tán người dân, vận chuyển nhu yếu phẩm, cứu trợ y tế. Cán bộ, chiến sĩ luôn bám sát địa bàn, khắc phục mọi khó khăn để bảo đảm an toàn cao nhất cho nhân dân.
Sáng 20-11, nước lũ tại các xã phía Tây tỉnh Gia Lai như các xã: Ia Rsai, Ia Pa, Pờ Tó.... đã rút, nhưng nhiều khu vực vẫn còn bị chia cắt, cô lập một số điểm dân cư.
Ông Võ Ngọc Châu, Chủ tịch UBND xã Ia Rsai, cho biết trên địa bàn còn buôn Chư Tê và buôn Ơi Kia với 221 hộ dân, hơn 1.050 nhân khẩu đang bị cô lập. Ngoài ra, 65 hộ với 114 khẩu đang sơ tán tại trường học và hội trường, chưa thể về nhà do nước chưa rút hết.
Còn ông Lê Tiến Mạnh, Chủ tịch UBND xã Ia Pa, thông tin nước lũ đang rút chậm, trên địa bàn còn 341 hộ dân với hơn 1.500 khẩu ở thôn Mơ Nang 2 vẫn bị chia cắt suốt 5 ngày nay.
Tại các xã Sró, Uar... nước đã rút, người dân sơ tán tại các trường học, trụ sở cơ quan đã có thể trở về nhà.
Trong khi đó, Quốc lộ 25 vẫn đang ngập sâu, chia cắt tuyến giao thông Gia Lai – Đắk Lắk.
Quốc lộ 25 qua tỉnh Gia Lai vẫn đang ngập
Theo đó, sáng 20-11, nước lũ đã rút chậm nhưng Quốc lộ 25 đoạn qua xã Uar vẫn đang chia cắt tuyến giao thông Gia Lai - Đăk Lăk. Từ ngày hôm qua, đoạn Quốc lộ 25 dài khoảng 100 m qua xã Uar đã bị ngập sâu hơn 1 m, khiến các phương tiện không thể qua lại.
Lực lượng chức năng đã giăng dây cảnh báo, túc trực và không cho người dân vào khu vực ngập. Đến sáng nay, nước đã rút, xe ô tô gầm cao đã có thể di chuyển qua đoạn đường ngập, nhưng xe gầm thấp, xe máy vẫn được cảnh báo chờ đợi cho đến khi nước rút hẳn.
Từ hôm qua đến sáng nay, người dân ở các vùng ngập sâu của các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai... liên tục lên mạng xã hội cầu cứu, yêu cầu hỗ trợ.
Báo Người Lao Động cập nhật các đường dây nóng cụ thể của cơ quan chức năng theo từng địa phương để bạn đọc, người dân liên lạc khi cần giúp đỡ, hỗ trợ.
DANH SÁCH SỐ CỨU HỘ & HỖ TRỢ NGẬP LỤT KHÁNH HÒA:
🚨 TRỰC CHỈ HUY
0694 401 204 – Trung tâm Chỉ huy Công an Khánh Hoà
0989 295 083 – Trực ban Công an tỉnh Khánh Hoà
0912 647 999 – Trưởng Lữ đoàn Đặc Công 5
0258 370 6666 – Đường dây nóng hỗ trợ kết nối khẩn cấp Khánh Hoà
🚨 PHƯỜNG/XÃ – KHU VỰC CAM LÂM & LÂN CẬN
0258 385 9704 – Công an xã Cam Lâm
0258 399 3199 – Công an xã Cam Hiệp
0258 396 8000 – Công an xã Cam An
0258 374 0260 – Công an xã Suối Dầu
0258 385 0310 – Công an xã Diên Khánh
0258 351 0134 – Công an tuyến liên quan
🚨 HUYỆN DIÊN KHÁNH – CÁC XÃ
0985 990 479 – Thị trấn Diên Khánh, Đại úy Huỳnh Hoài Nam – Phó Trưởng Công an thị trấn
0974 088 154 – Xã Diên Lâm, Thượng úy Nguyễn Ngọc Hải – Phó Trưởng Công an xã
0935 053 373 – Xã Diên Điền, Thiếu tá Nguyễn Đức Minh – Trưởng Công an xã
0396 958 784 – Xã Diên Sơn, Thiếu tá Võ Việt Hùng – Phó Trưởng Công an xã
0396 958 784 – Xã Xuân Đông, Thiếu tá Trần Kim Huy – Phó Trưởng Công an xã
0903 503 203 – Xã Diên Phú, Trung tá Võ Đức Thế – Phó Trưởng Công an xã
0386 318 883 – Xã Diên Thọ, Đại úy Nguyễn Phước Việt – Phó Trưởng Công an xã
0918 660 639 – Xã Diên Phước, Thiếu tá Hồ Văn Hùng – Phó Trưởng Công an xã
0909 453 745 – Xã Diên Lạc, Thiếu tá Trần Đình Trung Việt – Phó Trưởng Công an xã
0334 384 706 – Xã Diên Tân, Thượng úy Hoàng Văn Quốc – Phó Trưởng Công an xã
0985 268 789 – Xã Diên Hòa, Đại úy Nguyễn Văn Mạnh – Phó Trưởng Công an xã
0387 773 636 – Xã Diên Thạnh, Đại úy Mai Văn Toàn – Phó Trưởng Công an xã
0963 069 179 – Xã Diên Toàn, Đại úy Bùi Đức Phương – Phó Trưởng Công an xã
0914 468 399 – Xã Diên An, Thiếu tá Nguyễn Đình Lực – Phó Trưởng Công an xã
0989 822 220 – Xã Bình Lộc, Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn – Phó Trưởng Công an xã
0913 684 279 – Xã Suối Hiệp, Trung tá Huỳnh Trung Tá – Phó Trưởng Công an xã
0384 386 242 – Xã Suối Tiên, Đại úy Ngô Quang Huy – Phó Trưởng Công an xã
🚨 CÁC SỐ HOTLINE CỨU HỘ LỰC LƯỢNG CÔNG AN KHU VỰC NINH HÒA
0707 001 555 – Công an phường Ninh Hòa
TỈNH GIA LAI:
Khi cần cứu hộ, cứu nạn, hãy gọi ngay số 114 hoặc các số điện thoại dưới đây của Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Gia Lai. Danh sách cán bộ trực và phụ trách địa bàn:
1. Nguyễn Hoàng Tuấn – Thượng tá – Trưởng phòng – 0914159157. Địa bàn: Phường Quy Nhơn, Phường Quy Nhơn Nam
2. Trương Quang Tú – Thiếu tá – Đội trưởng Đội CC và CNCH KV1 – 0979069114. Địa bàn: Phường Quy Nhơn, Phường Quy Nhơn Nam
3. Đậu Văn Huy – Thượng tá – Phó Trưởng phòng – 0902567788. Địa bàn: Phường Quy Nhơn Đông, các xã thuộc địa bàn huyện Phù Cát (cũ).
4. Nguyễn Tiến Dũng – Trung tá – Đội trưởng Đội CC và CNCH KV3 – 0935357152. Địa bàn: Phường Quy Nhơn Đông, các xã thuộc địa bàn huyện Phù Cát (cũ).
5. Tạ Thanh Phong – Thượng tá – Phó Trưởng phòng – 0913608586. Địa bàn: Các xã, phường thuộc địa bàn thị xã Hoài Nhơn (cũ); các xã thuộc địa bàn huyện An Lão (cũ); các xã thuộc địa bàn huyện Phù Mỹ (cũ)
6. Võ Văn Thơm – Thiếu tá – Đội trưởng Đội CC và CNCH KV4 – 0978531012. Địa bàn: Các xã, phường thuộc địa bàn thị xã Hoài Nhơn (cũ); các xã thuộc địa bàn huyện An Lão (cũ); các xã thuộc địa bàn huyện Phù Mỹ (cũ).
7. Trần Đăng Khoa – Thượng tá – Phó Trưởng phòng – 0976337979. Địa bàn: Các xã, phường thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai (cũ).
8. Lương Anh Sơn – Trung tá – Đội trưởng Đội Công tác CC và CNCH – 0905561979. Địa bàn: Các xã, phường thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai (cũ).
9. Trần Cảnh Tân – Trung tá – Đội trưởng Đội CC và CNCH KV7 – 0914117886. Địa bàn: Các xã, phường thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai (cũ).
10. Võ Huy Hùng – Trung tá – Phó Trưởng phòng – 0914004588. Địa bàn: Phường Quy Nhơn Bắc, Phường Quy Nhơn Tây; các xã thuộc địa bàn huyện Vân Canh (cũ); các xã thuộc địa bàn huyện Tây Phước (cũ).
11. Mạc Thanh Bi – Thiếu tá – Đội trưởng Đội CC và CNCH KV2 – 0935026799. Địa bàn: Phường Quy Nhơn Bắc, Phường Quy Nhơn Tây; các xã thuộc địa bàn huyện Vân Canh (cũ); các xã thuộc địa bàn huyện Tây Phước (cũ).
12. Trương Minh Trung – Trung tá – Phó Trưởng phòng – 0983701434. Địa bàn: Các xã, phường thuộc địa bàn thị xã An Khê (cũ) và các vùng lân cận.
13. Võ Văn Phổn – Trung tá – Đội trưởng Đội CC và CNCH KV6 – 0914097873. Địa bàn: Các xã, phường thuộc địa bàn thị xã An Khê (cũ) và các vùng lân cận
14. Nguyễn Thành Chung – Trung tá – Phó Trưởng phòng – 0974126789. Địa bàn: Các xã, phường thuộc địa bàn thị xã An Nhơn (cũ), huyện Tây Sơn (cũ), huyện Vĩnh Thạnh (cũ).
15. Nguyễn Trần Tuấn – Trung tá – Đội trưởng Đội CC và CNCH KV5 – 0914004369. Địa bàn: Các xã, phường thuộc địa bàn thị xã An Nhơn (cũ), huyện Tây Sơn (cũ), huyện Vĩnh Thạnh (cũ).
TỈNH ĐẮK LẮK:
Khi gặp sự cố cháy, nổ, tai nạn gọi ngay 114 hoặc số điện thoại cho cán bộ phụ trách địa bàn:
Ngay trong sáng 20-11, nước lũ lên rất nhanh ở tỉnh Khánh Hòa. Nhiều nơi bị cô lập do bị nước lũ chia cắt.