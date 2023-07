Một người đeo nhẫn cưới khắc chữ P, H tử vong ở biển Cửa Lò

Ngày 24-7, ông Phạm Thanh Hải, Chủ tịch UBND phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò, Nghệ An cho biết cơ quan chức năng đang phát thông báo tìm người thân cho một nam nạn nhân tử vong trên bãi biển thuộc địa bàn phường này.

Trước đó, đêm 22-7, người dân đi dạo dọc bãi biển đoạn phường Thu Thủy thì phát hiện một thi thể dạt vào bờ. Người này không mang theo giấy tờ tùy thân nên cơ quan chức năng chưa xác định được danh tính, quê quán và người thân.

Nạn nhân mặc quần đùi, áo phông màu trắng khoảng 20 đến 30 tuổi, trên ngón tay có đeo chiếc nhẫn cưới có khắc chữ P cùng hình quả tim và chữ H ngày 1-1-2021.

Theo lãnh đạo UBND phường Thu Thủy, qua rà soát, khả năng người này từ địa phương khác đến tắm biển.

Công an thị xã Cửa Lò, Công an tỉnh Nghệ An đã làm các thủ tục cần thiết để điều tra làm rõ nguyên nhân nạn nhân tử vong và lấy mẫu ADN. Hiện UBND phường Thu Thuỷ cùng người dân đã làm lễ an táng nạn nhân theo phong tục.

Nguồn: https://plo.vn/mot-nguoi-deo-nhan-cuoi-khac-chu-p-h-tu-vong-o-bien-cua-lo-post743781.html#743781...Nguồn: https://plo.vn/mot-nguoi-deo-nhan-cuoi-khac-chu-p-h-tu-vong-o-bien-cua-lo-post743781.html#743781|zone-box-highlight-23|0